نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي قد الأيد طريقة عمل البريوش القطني الهش بأسهل المكونات في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البريوش يعد البريوش من انواع الخبز الفرنسية التي تمتلك طعم لذيذ، حيث تتكون من أكثر من مكون مفيد للجسم وعلى الرغم من أن لها مذاق شهي ولذيذ، فإن البريوش لا يمكن ان ياخذ ويحل الخبز العادي، حيث ان مكوناتة تختلف بشكل كبير عن الخبز العادي، كما أنه مكلف إلى حد ما في من إضافة إلى أنه ينصح بتناوله مع بعض الاكلات مثل الخبز العادي، ولكن يعتبر من الأطعمة الشهية، وسوف نوضح طريقة عمل البريوش خلال هذا المقال وموقع ثقفني طريقة البريوش بالتفصيل

طريقة عمل البريوش

المكونات

● 3 كوب من الطحين الأبيض المنخول

● بيضه مخفوقه جيدا زائد ملح

● ملعقة كبيرة من الخميرة نصف قالب من الزبدة ربع كوب من السكر الناعم تشرب ليمون مبروش ملعقة متوسطة من الفانيليا خمس معالق كبيرة من اللبن البودرة ماء دافئ.

البريوش القطن الهش

● احضىري الخميرة و ضعيها في ماء دافئ ثم نضيف إليها الحليب ونصف مقدار السكر واتركيهم لمده عشره دقائق.

● ضيفي السكر الأبيض والدقيق فى وعاء آخر ثم ضيفي لي من الملح وبرش الليمون

● بعدين الجميع الخليط بيدك حتى تصبح العجينة مناسبه و متجانسة القوام

● ضيفي بعد ذلك مقدار الزبدة السائحه ويستمر فى التقليب

● ثم قومي ويبقى بالتقليب بشكل جيدا،٧ حتى يصبح قوامه متجانس

● غطى الوعاء واستعملي ورق النايلون في ذلك ثم ضعي فوقه والقماش

● اتركي الخليط بعد تغطيته في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعتين من الزمن د

● ما حاضر خلاص لما اقوم البيت تشكيله بالشكل المعروف فيمكن وضع السكر صوره ثم اتركيها لمده لكي يتخمر وضعيه في الفرن حتى تمام التسوية ويمكن أن يقدم مع مشروب ساخن.

طريقة تحضير البريوش

● يبلغ وزنها 50 جرام

● تحتوي على سعرات حرارية 124 سعر حراري تحتوي على الكوليسترول والدهون والبروتينات

● كما تحتوي على الكربوهيدرات والدهون المشبعه بنسب متفاوتة

فوائد البريوش

من الاكلات التي تحتوي على العديد من العناصر والكربوهيدرات والمعادن المهمة للجسم و للأطفال، حيث أنه يحتوي على فيتامين ا وفيتامين دال، ويساعد على إمداد الجسم بالعناصر عن موجوده به الاستفادة منها.