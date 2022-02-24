بكوب من اللبن اعملي فطير مقلي بشكل إقتصادي بطعم رائع ومميز

يعد الفطير المقلي من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين، كما يتم تحضيرها بسرعة رهيبة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل، كما يمكن تناوله بالشاي والعسل حيث تعطيه طعم ومذاق رائع، ايضاً يتكون هذا الفطير من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها بالزيت طريقة بسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الفطير المقلي الشهي في المنزل وبأقل تكلفة.

مقادير عمل فطير مقلي

يحتوي الفطير المقلي على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق.

رشة من الملح.

كيس من الخميرة الفورية.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الفطير المقلي الشهي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نحضر اللبن ونذوب به الخميرة والسكر ونتركهم في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. ثم نقوم بإضافة خليط اللبن إلى خليط الدقيق مع العجن حتى نحصل على عجين متماسك. بعد ذلك نقوم بتغطية العجين في مكان دافئ حتى يزيد حجمه لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً. نقوم بتشكيل العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونرصها في صينية ونغطيها مرة آخرى حتى يتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بفرد العجين على سطح مستوى مدهون بالزيت على شكل دائرة رقيقة. نحضر طاسة بها زيت غزير ونقوم بوضعها على نار عالية ونضع بها الفطير حتى يأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها على ورق ماص، ثم نضعها على طبق التقديم بجانب كوب من الشاي أو الحليب وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق فطير مقلي لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل فطيرة السكر في الطاسة

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة التحضير فطيرة الطاسة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-