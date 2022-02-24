حضري بسكويت الحليب في المنزل بقوام هش يذوب بالفم

يعتبر بسكويت الحليب ، من أشهي وألذ أنواع البسكويت المقرمش، وهو نوع من أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها علي الإفطار بجانب الحليب أو الشاي في الصباح، وهو غني بالكثير من الفيتامينات والكالسيوم اللازم للجسم، ويتميز قوام هش وخفيف ومقرمش، وهو من الحلويات البسيطة الغير مكلفة، لأن مكوناته موجودة في جميع المنازل، وهو يعشقه الكثير من الكبار والصغار، لمذاقه اللذيذ والرائع، وهو من المخبوزات الرائعة التي يقبل علي تناولها الكثير من الأشخاص، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، ويتكون من مكونات طبيعية وصحية ومغذية، وهو من ألذ الحلويات التي تذوب بالفم، يحتوي علي مجموعة كيرة من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ويمكن تقديمه في الأعياد والمناسبات الأخرى، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت الحليب الهش في المنزل كل سهولة.

مكونات عمل بسكويت الحليب

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف معلقة صغيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير بسكويت الحليب بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

قومي بخفق السكر والحليب حتي الذوبان، ثم أضيفي الدقيق بالتدريج والزيت، حتي يصبح قوام العجين طري. ثم ضيفي الفانيليا وبكينج بودر واعجني جيداً، ضعي بعد ذلك العجينة في كيس بلاستك، واتركيها لترتاح مدة نصف ساعة جانباً. بعد ذلك قطعي العجينة بالقطاعة بعد أن تمديها، واصنعي أشكال البسكويت التي ترغبين فيها. ثم رصي البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة، واخبزيها في فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 10 دقائق. بعد كدة اخرجيها من الفرن، وتركيها جانباً ليبرد تماماً، ثم قدميه بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح البسكويت

من هنا سوف نذكر لكم بعض أسرار نجاح الوصفة وهي كالاتي:-