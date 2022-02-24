تعد حلوى كرات السمسم من الحلويات السهلة والسريعة التي يمكننا تحضيرها في المنزل بثلاث مكونات فقط، ويتم إعدادها بدون سكر ويستخدم بدلاً منه دبس التمر أو العنب، وتتميز كرات السمسم بطعم شهي ومحبب للكثيرين وخاصةً الأطفال الذين يقبلون بكثرة على تناول الحلوى بأنواعها المختلفة، ويمكن للأمهات عمل كرات السمسم لأطفالهم فهي بديل صحي للحلويات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة ضارة بالصحة، كما أنها أيضاً من الحلويات المغذية لاحتوائها على السمسم الذي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ومن خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل حلوى كرات السمسم بدون سكر وبثلاث مكونات فقط.

مكونات كرات السمسم



يتم تحضير كرات السمسم بالمكونات البسيطة التالية:-

2 كوب من السمسم الأبيض.

نصف كوب من المكسرات المفضلة.

كوب إلا ربع من دبس العنب أو التمر.

طريقة التحضير

نضع كوبين من السمسم في طاسة على النار مع التقليب حتى يصبح لون السمسم ذهبي، ثم نضيف نصف كوب من المكسرات المطحونة. نضيف كوب إلا ربع من دبس العنب أو دبس التمر ونقلب جيداً لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار. ثم نضع الخليط في صينية ويترك جانباً ليبرد تماماً. ثم ندهن اليد بقليل من الزيت ونشكل الخليط إلي كرات صغيرة الحجم وتقدم بألف صحة وعافية.

فوائد السمسم

بذور السمسم لها العديد من الفوائد لصحة الجسم من أهمها ما يلي:-