طاجن مكرونة الدجاج في 15 دقيقة والمكونات متوفرة في كل بيت

لعمل طاجن مكرونة الدجاج سنعلمك الطريقة الصحيحة لتحضيره دون جهد كبير، بأكثر من طريقة سوف نذكرها داخل المقال وانتي عليكى اختيار الطريقة التي تناسبك كما تحبين، وأيضا اختيار الطريقة التي تتوفر لديكي فيها المكونات الخاصة بكي، سوف يعشقها من يجربها من يديكي خصوصا أفراد أسرتك.

طاجن مكرونة الدجاج

لعمل هذا الطبق الشهي ستحتاجي اولا الي العديد من المكونات البسيطة التي يجب أن تكون متوفرة داخل مطبخك لعمل هذه الوصفة، والمكونات هي:

400 غرام من المعكرونة

400 غرام من صدور الدجاج

200 غرام من القشدة الحامضة

5 بيضات

200 غرام من الجبن

بقدونس

50 غرام من الزبدة

زيت نباتي.

ملح.

خطوات عمل طاجن مكرونة بالفراخ

أغمسي المعكرونة الكاملة في الماء المغلي المملح.

ثم قطعت الدجاج إلى شرائح رفيعة كما هي.

ثم يُصفّى الماء من المعكرونة ويُضاف الزبدة.

أضع نصف المعكرونة المطبوخة في قالب مدهون بالزيت النباتي، وتمتد على طوله بالكامل.

افرد الدجاج في طبقة متساوية فوق المعكرونة.

وضع الدجاج على المعكرونة

ثم رش طبقة من شرائح البقدونس المفروم.

ضعي فوقها الباستا المتبقية.

توضع المعكرونة على البقدونس مع الدجاج

أضيف الكريمة الحامضة إلى خمس بيضات مع ملعقة كبيرة.

خمس بيضات وقشدة حامضة أخلطي مع خفقت.

اخلطي خمس بيضات مع الكريمة الحامضة بمضرب بيض

ثم يُمزج مع الجبن المبشور.

ثم ابشري الجبن في حشوة القشدة الحامضة.

رشي باستا بالدجاج بخليط جبنة الكريمة.

صب المعكرونة بالقشدة الحامضة مع البيض

ثم ضعي الكسرولة في الفرن.

بعد نصف ساعة من خبز الطبق الثاني، على درجة حرارة 200 درجة، أكملي وصفة المعكرونة وأطباق الدجاج.

الوصفة الثانية: طاجن مكرونة بالدجاج المدخن

المعكرونة (يفضل أن تكون مجوفة بفتحة) – 300 جم

الفطر (طازج أو معلب) – 150 جم

بصل (متوسط) – 1 جهاز كمبيوتر.

جزر (كبير) – 1 قطعة.

بيض دجاج – 2 قطعة

طماطم (كبيرة) – 2 قطعة

كريم (10-15٪) – 200 مل

جبنة صلبة – 100 جم

دجاج (مقطع مدخنة) – 1-2 قطعة

توابل (حسب الرغبة)

خطوات التحضير