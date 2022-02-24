أحلي حواوشي بلدي باللحمة المفرومة بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من المطاعم الكبري

الحواوشي المصري يعتبر من أطعم وأحلي وأشهر الأكلات في مصر، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي والتي يفضله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال يحبون تناوله بشكل كبير، حيث لا يخلوا منه أي منزل أو مائدة طعام في مصر ويفضل صنع الحواوشي في المنزل لضمان جودته وعمله بطريقة صحية، والحواوشي غير مكلف ويمكن تناوله في وجبة الغداء أو العشاء وبجانبه المخلل والبطاطس المقلية، ويمكن أن نقدم في هذا المقال طريقة رائعة للحواوشي علي الفحم تشبهه طرق المحلات.

طريقة عمل الحواوشي ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم حواوشي بلدي باللحمة المفرومة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وذلك ما نؤكد عليه دائما بعملها في المنزل وذلك لضمان إختيار أفضل المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عمل الحواوشي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، ودائما ما ننصح بعمل الحواوشي البلدي في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية ومناسبة لصحة الجسم وأفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض الخطيرة الأخري.

المقادير

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مفرومة جيدا وتكون ناعمه.

حبة من الفلفل الأخضر.

طماطم مقطعة قطع صغيرة جدا او عصير من الطماطم علي حسب الرغبة.

زيت نباتي.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الاسود المطحون.

رشة من البهارات.

ملعقة من زيت زيتون علي حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

فحم.

أرغفة خبز بلدي.

طريقة تحضير حشوة الحواوشي

نحضر إناء ونضعه علي النار، ثم نضع زيت نباتي ونتركه يسخن قليلا،

ثم نضع البصل المفروم ويجب ان يكون ناعم جدا ونضع عليه الفلفل الأخضر الرومي ونقطعه إلي قطع صغيرة، ثم نضع عليهم الطماطم ونقطعها الي قطع صغيرة أيضا.

ثم نضع عليها اللحمة المفرومة ونقلبهم جيدا، حتي يوزع كل هذة المكونات مع بعضهم، ثم نضع ملعقة صغيرة من الصوص الحار أو الكاتشب علي حسب الرغبه.

ونضع رشة الملح ثم نضع الفلفل الأسود والبهارات يمكن ان تكون بهارات لحمة او السبع بهارات لانها تعطي طعم رائع ولذيذ ورائحه جميله أيضا،

ونظل في التقليب ونتركه علي النار حتي تستوي المكونات مع اللحمة تماما ثم نرفعة من النار.

طريقة عمل الحواوشي