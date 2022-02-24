خبز الشوفان المشبع للرجيم السريع حضريه بسهولة

خبز الشوفان المشبع، يعتبر الخبز المشبع من المأكولات الصحية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، فيتم تحضير رقائق الخبز شوفان المشبع بخطوات بسيطة للغاية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير تلك الرقائق.

طريقة تحضير خبز شوفان المشبع:

يتم تحضير رقائق الخبز شوفان المشبع بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير هي:

كأسان من دقيق القمح الأسمر.

كأس من الشوفان الخشن.

ربع كوب من الكينوا.

ربع كأس من جنين القمح.

ربع كأس من بذور الشيا.

ربع كأس من بذور الكتان.

نصف كأس من المياه الدافئة.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخميرة.

ربع كأس من الزيت.

ربع كأس من اللبن البودرة.

ملح.

مقادير التقديم:

رومي مدخن.

بيض مسلوق.

شرائح من السلطة.

خطوات تحضير الخبز شوفان المشبع:

يتم تحضير رقائق خبز ااشوفان المشبع بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في كلًا من التالي:

الحصول على طبق عميق ويتم وضع فيه المياه الدافئة مع الخميرة والعسل ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض. القيام بإضافة الزيت واللبن البودرة مع الشوفان الخشين والكينوا مع الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الملح. بعد ذلك يتم إضافة جبنين القمح وبذور الكتان مع بذور الشيا والاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الدقيق الأسمر. القيام بتقليب المقادير بصورة جيدة لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. القيام بفرد العجينة ثم يتم تقطيعها إلى أشكال دائرية ثم يتم رصها في صينية مدهونة بالزيت. يتم إدخالها إلى الفرن لحين أن تنضج شرائح الخبز المشبعة وتصبح مقرمشة. يتم وضعها في أطباق التقديم ثم يتقدم في وجبة الإفطار بجانب البيض المسلوق أو الرومي مع السلطة وبالهناء عليكم جميعًا.

فوائد الخبز المشبع للرجيم:

تعددت فوائد الخبز المشبع التي من بينها كلًا من التالي: