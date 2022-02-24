بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالكركم والنسكافيه للحصول على لون أشقر زيتوني رائع بدون اي مواد كيميائية

هناك العديد من انواع صبغات الشعر التي يتم استخدامها للتخلص من اللون الأبيض ‏فعندما يظهر اللون الأبيض ‏على راس الكثير من الأشخاص فإنهم يتعرضون إلى الحراج خصوصا إذا كانوا لازال في سن صغير ‏وبسبب العديد من العوامل التي يمر بها العديد من الناس الآن اصبح من الصعب ‏عدم ظهور الشعر الأبيض بشكل مبكر لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن استخدامها للقضاء على الشعر الأبيض باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد ‏اعطاء لون مميز الشعر وفي نفس الوقت لا تسبب أي مشاكل لانه معظم الصبغات التي ‏يتم استخدامها على الشعر تؤثر بشكل كبير وتسبب العديد من المشاكل لذلك يتم ‏استبدالها بالصبغات الطبيعية التي ‏تعطي لون مميز الشعر وفي نفس الوقت لا تسبب أي آثار جانبية.

مكونات صبغة الشعر بالكركم والنسكافيه للحصول على شعر اشقر ذهبي

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يمكن استخدام بعض المكونات الموجودة لدينا في المنزل حتى نستطيع إعداد صبغ تعطي اللون الأشقر وهو أحد الألوان المميزة التي تحب الفتيات استخدامه على الشعر دائما ويمكن الحصول على هذا اللون من خلال احد الصبغة الطبيعية التي تتكون من:

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ملعقة من القهوة المطحونة

ملعقة من الكاكاو الخام

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من زيت القرنفل

½ ملعقة من القرنفل المطحون

صبغة الشعر بالكركم والنسكافيه للحصول على شعر اشقر ذهبي

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حتى نستطيع الحصول على هذا اللون المميز يمكن استخدام الخطوات التالية وهي:

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