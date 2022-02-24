بدون تعب.. مكون سحري لتنظيف البط من الزفارة والريش الصغير في ثواني هتبقي زي القشطة

دائما ترتبط الرائحة الغريبة باللحوم الطيور اثناء اعدادها الطعام تخرج منها رائحة غير جميلة ‏ويكون من الصعب تقبل هذه الرائعة وهناك الكثير من الناس يمتنعون عن تناول اللحوم بسبب هذه الرائحة التي تخرج منها لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏طريقة يمكن من خلالها التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة في اللحوم والبط والدجاج ‏لانه عندما يتم التخلص من الريش الكبير الذي يكون موجود على جسم البط والدجاج من الخارج تكون هناك رايحة كريهة لا تذهب حتى بعد التخلص من هذا الريش ولا بد من استخدام ‏بعض المكونات القوية التي تساعد على التخلص من هذه الرائحة حتى تكون رائحة الدجاج مقبولة ولا تظهر هذه الرائحة حتى بعد إعداد الطعام والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه الطريقة فعاله و تساعد على التخلص من الروائح الكريهة.

‏مكونات طريقة تنظيف البط والدجاج من الزفارة

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عندما يتم غسل البط والدجاج باستخدام الماء فإن هذا يؤدي إلى خروج رائحة كريهة من هذا المكان ويكون من الصعب ‏التخلص من هذه الرائحة لأن الماء يزيد من انتشار الروائح الكريهة لذلك لابد من استخدام بعض المكونات الأخرى التي تساعد على قتل هذه الرائحة وتخلص منها وهذه المكونات هي:

الخل النباتي

الملح الخشن

عصير الليمون

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طريقة تنظيف البط والفراخ من الرائحة

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة تنظيف البط والفراخ من الرائحة وهذه الطريقة هي:

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