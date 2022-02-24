بدون مقوارة.. فكرة جبارة لتقوير محشي الباذنحان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق

تقوير الكوسة والباذنجان هي عملية لابد من تجهيزها قبل استخدام الكوسة والباذنجان في إعداد المحشي لانه عندما يتم إعداد المحشي نبدأ في تنظيف الكوسة والباذنجان من الداخل ويخرج جسمها من الداخل حتى نقوم بتنظيف فيها جيدا وضع الحشوة داخل الأجزاء الداخلية في الباذنجان والكوسة لذلك لابد من استخدام أحد الأدوات التي تساعد على تنظيف فيها من الداخل حتى تكون جاهزة للاستخدام مع حشوة المحشي، ‏لذلك لابد قبل البدء في استخدام هذه الطريقة لابد من تجهيز احد الأدوات التي تساعد على تقوية الباذنجان والكوسة رغم أن هناك أداة خاصة ‏لتنظيف الباذنجان والكوسة من الداخل إلا أنه عندما تكون هذه الأداة غير متوفرة ‏نحتاج إلى بعض الأشياء الأخرى التي تساعد على تنظيف الكوسة والباذنجان من الداخل وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها تنظيف الكوسة والباذنجان من الداخل.

‏طريقة تقوير الكوسة والباذنجان

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يمكن استخدام السكين بدلا من أدوات تقوير الكوسة والباذنجان فهو يساعد أيضا على تنظيف الكوسة والباذنجان من الداخل خلال الخطوات التالية سنتحدث عن طريقة ازالة الأجزاء الداخلية الموجودة في الكوسة والباذنجان باستخدام السكين وهذه الخطوات هي:

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نحضر بعض الثمار من الكوسة والباذنجان ونستخدم السكين حتى نتخلص من الجذور التي تكون موجودة في رأس الباذنجان والكوسة.

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‏ بعد ذلك نضع السكين في منتصف ثمره كوسة أو ثمرة الباذنجان ونبدأ في تدوير السكين حتى يساعد على التخلص من كل الأجزاء التي تكون موجودة في داخل الكوسة والباذنجان وبعد ذلك نرفع سكين إلي الأعلى ونتخلص من هذه الأجزاء.

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طريقة أخرى لتقوير الباذنجان

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فيما يلي سنتحدث أيضا عن طريقة سريعة تساعد على تقوية الباذنجان بشكل أسرع ولكن هذه الطريقة غير مناسبة للكوسة سنتحدث عن خطوات هذه الطريقة وهي:

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