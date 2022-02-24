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عمر شويل - جدة وصفة إكليل الجبل لتنعيم وتطويل الشعر في أيام فقط لشعر مثل ملكات الجمال، يعد الشعر الطويل من أكثر مفاهيم الجمال جاذبية التي تسعى إليها الكثير من النساء، وهذا لأن نصف جمال المرأة هو طول شعرها وأهميته، فإذا كنتِ امرأة ترغبين في الحصول على شعر طويل وجميل، فكل ما عليك هو استخدام الوصفات الطبيعية والتي تساعد علي تطويل الشعر وتحفز نموه، وهذا لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما تسمح بتغذية البصيلات من الداخل.

وصفة خارقة لتنعيم وتطويل الشعر بسرعة البرق لشعر جذاب



يعد تنعيم الشعر وتطويله من الأمور الهامة التي تحرص علي تطبيقها العديد من النساء للحصول علي شعر صحي.

ولهذا تلجأ لاستخدام المواد الكيميائية مثل الكريمات والماسكات التي تساعد علي تكثيف الشعر.

ولذا فإن إكليل الجبل هو من أحد الأعشاب التي تعزز نمو الشعر على الرأس.

وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تطويل الشعر ومنع تساقطه.

وهذا بالإضافة إلى مساهمته في إمداد بصيلات الشعر بالعناصر الغذائية الضرورية.

ولذا سوف أقدم لكم وصفة إكليل الجبل لتنعيم وتطويل الشعر.

المكونات



4 أعواد من أعشاب إكليل الجبل.

2 كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير



قومي بنقع إكليل الجبل في ماء ساخن ويترك لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ثم يترك حتى يبرد ويصبح دافئاً وبعد ذلك يصفي الماء جيداً.

ثم يتم تدليك الشعر وفروة الرأس من الجذور حتي الأطراف.

تترك الوصفة علي الشعر لمدة ساعة ثم تغسل بالماء الدافيء والشامبو.

ثم يغسل الشعر مرة أخري بمنقوع إكليل الجبل.

تستخدم الوصفة تطويل وتنعيم الشعر مرة يومياً لمدة أسبوع ثم تكرر 3 مرات في الأسبوع.

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