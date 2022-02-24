طريقة عمل الشكشوكة المصرية على أصولها بخلطة لذيذة لوجبة العشا

طريقة عمل الشكشوكة المصرية، تعد الشكشوكة المصرية من أشهر الأكلات الشعبية التي تمتاز بسهوله تحضيرها وطعمها اللذيذ، كما أنها لها فوائد عديدة، فالبيض يحتوى على البروتين المهم لبناء الجسم كما تحتوى على الخضروات التي تحتوى على الفيتامينات والمعادن المهمة الذي نحتاجها في تكوين وبناء جسم أولادنا، ولهذه الأسباب فسوف تقوم بتحضير الشكشوكة المصرية في هذا المقال.

طريقة تحضير الشكشوكة بالخضروات

هذه الطريقة سهله ومكوناتها موجودة في كل بيت ويمكن تحضيرها في جميع الوجبات الثلاثة، كما أنها لاتحتاج إلى الفرن وطريقة تسويتها سهله جداً، كما أنها مفيدة لأطفالنا لأنها تتمتع بمكونات مفيدة في عملها، فهناك بعض الوقت نشعر بالملل اتجاه كل الأكلات التي تأخذ مننا وقت في عملها ونريد عمل أكله بسيطة في مكوناتها وفى نفس الوقت تكون بها كل العناصر الغذائية المفيدة التي تدخل بها، وتعتبر الشكشوكة بالخضار من الأكلات التي تتميزبكل العناصر المفيدة التي يحتاجها الجسم، وتعتبر الشكشوكة من الأكلات الشعبية التي تمتلك شعبية كبيرة عند الشعب المصري لما لها من مذاق خاص ومميز.

المكونات

أربع بيضات.

معلقة من الزيت كبيرة.

حبه من الطماطم المقطعة.

بصله مقطعه قطع صغيرة.

فلفل أخضر مقطع.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل اسود مطحون.

ملح.

كسبرة ناشفة.

تحضير وصفه الشكشوكة المصرية بالخضروات

نحضر وعاء ونضع بداخله البيض والفلفل الأسود ونقوم بخلط البيض جيداً.

نحضرصينية ونرفعها على النارونقوم بتذويب السمن بداخلها، ثم نضع البصل المقطع ونقوم بتقليب البصل فى السمن حتى يزيل.

نضع الفلفل الاخضر والطماطم وفلفل الألوان المقطع ونستمر فى التقليب، ثم نضع معجون البيض ونتركها حتى تمام النضج، ثم نرفعها من على النار.

طريقة الشكشوكة المصريه

المكونات

5 بيضات.

بقدونس مقطع.

فلفل اسود مطحون.

فلفل احمر حار.

طماطم مبشورة.

ملح.

بصل مفروم.

معلقة سمن.

تحضير وصفه الشكشوكة المصرية.