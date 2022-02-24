كيكة شكولاتة الكافيهات السريعة فى دقيقة واحده بس وبدون بيض …اللذ كيكة بطعم تحفه

كيكة شكولاتة الكافيهات ،نتناول أحيانًا كيكة الشكولاته في أحدى الكافيهات ونجد أن طعمها مميز ورائع بشكل كبير جداً، ونرغب في معرفة ما سر وراء ذلك؟ لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة إعداد كيكة شكولاته الكافيهات في المنزل بطعمها الأصلى وبتكلفة ومكونات اقتصاديه.

مكونات كيكة شكولاتة الكافيهات

تحضير كيكة شكولاتة الكافيهات لا يحتاج إلى مكونات كثيرة أو صعبة، بل يتم إعدادها بمكونات موجودة في كل مطبخ وبدون بيض أو سمن أو لبن، فكل ما سوف تحتاجين له من مكونات يتلخص فيما يلي:

ملعقتين كبار من الدقيق الابيض متعدد الاستعمالات.

ملعقه كبيره سكر أبيض ناعم .

ملعقه كبيره كاكاو خام غير محلي.

ربع ملعقه صغيره بيكنج بودر.

رشة فانيليا.

رشه ملح.

ملعقه كبيره زيت.

ثلاث ملاعق كبيره حليب وممكن ماء.

قطعة شكولاتة خام .

سكر بودرة مطحون ناعم جداً.

طريقة إعداد كيكة شكولاتة الكافيهات

إعداد كيكة شكولاتة الكافيهات لن يحتاج لأكثر من 5 دقائق حتى تكون جاهزة وتسمتعين بمذاقها الرائع ،فكل ما عليكى هو تحضير المكونات السابقة، ثم القيام بالخطوات التالية: