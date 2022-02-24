نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة شكولاتة الكافيهات السريعة فى دقيقة واحده بس وبدون بيض …اللذ كيكة بطعم تحفه في المقال التالي
كيكة شكولاتة الكافيهات ،نتناول أحيانًا كيكة الشكولاته في أحدى الكافيهات ونجد أن طعمها مميز ورائع بشكل كبير جداً، ونرغب في معرفة ما سر وراء ذلك؟ لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة إعداد كيكة شكولاته الكافيهات في المنزل بطعمها الأصلى وبتكلفة ومكونات اقتصاديه.
مكونات كيكة شكولاتة الكافيهات
تحضير كيكة شكولاتة الكافيهات لا يحتاج إلى مكونات كثيرة أو صعبة، بل يتم إعدادها بمكونات موجودة في كل مطبخ وبدون بيض أو سمن أو لبن، فكل ما سوف تحتاجين له من مكونات يتلخص فيما يلي:
- ملعقتين كبار من الدقيق الابيض متعدد الاستعمالات.
- ملعقه كبيره سكر أبيض ناعم .
- ملعقه كبيره كاكاو خام غير محلي.
- ربع ملعقه صغيره بيكنج بودر.
- رشة فانيليا.
- رشه ملح.
- ملعقه كبيره زيت.
- ثلاث ملاعق كبيره حليب وممكن ماء.
- قطعة شكولاتة خام .
- سكر بودرة مطحون ناعم جداً.
طريقة إعداد كيكة شكولاتة الكافيهات
إعداد كيكة شكولاتة الكافيهات لن يحتاج لأكثر من 5 دقائق حتى تكون جاهزة وتسمتعين بمذاقها الرائع ،فكل ما عليكى هو تحضير المكونات السابقة، ثم القيام بالخطوات التالية:
- في البداية قومى بإحضار مج أوكوب حراري يصلح لدخول الميكروويف.
- أطباق صغيرة صالحة للفرن
- ثم قومى بوضع 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الابيض متعدد الاستعمالات، وملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم ،وملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلي.
- ضعي ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة من الفانيليا ورشة من الملح.
- اخلطى جميع المكونات الجافة معاً حتى تصبح ممتزجة تمامًا.
- ضعى ملعقة كبيرة من الزيت، و3 ملاعق من الحليب أو الماء الفاتر.
- اخلطى جميع المكونات بالمضرب اليدوي أو بشوكة صغيرة، حتى تصبح ممتزجة جيداً.
- ثم قومى بوضع قطعة من الشوكولاته الخام المخصصة للحلويات أو ملعقة من النوتيلا.
- بعد ذلك قومى بوضع المج أو الطبق بداخل الميكرويف لمدة دقيقتين.
- بعدها قومى بإخراج الكيكة من الميكرويف، ووضع رشة من الشوكلاته المبشورة أو السكر البورد الناعم واتركيها لتبرد قليلاً.
- ثم قومى بتقديمها في نفس المج، وستجدين طعم ومذاق رائع و مميز مثل طعم كيكة شكولاتة الكافيهات.
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