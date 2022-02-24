حضري الزيتون الأخضر المخلل استعدادً لشهر رمضان الكريم بمذاق رائع ولذيذ

الزيتون الأخضر المخلل ، من ألذ أنواع المخللات التي تقدم وخاصة في شهر رمضان الكريم فلا تخلو أي سفرة في رمضان من أطباق المخلل على السفرة، وتوجد أنواع عديدة من المخلل منها المخلل السادة كل نوع على حدة مثل الجزر ومخلل الليمون والمخلل المشكل، يختلف كل نوع عن الآخر في المذاق وتعتبر المخللات من الأطباق الشهية التي تفتح الشهية أثناء تناول الطعام، ولكن يفضل تناولها بكميات قليلة لأنه تحتوي على نسبة من الأملاح وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الضغط، ويعتبر تحضير المخلل من الأشياء البسيطة التي يمكن تحضيرها بكل بساطة بالمنزل والاستمتاع بمذاقها الجميل اللذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الزيتون الأخضر المخلل

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل الزيتون الأخضر المخلل بمكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

1 كيلو زيتون أخضر كبير.

حزمة كرفس مقطعة قطع رفيعة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ثمرة جزر مبشورة.

3 ثمرة فلفل حار مفرومة.

كوب عصير ليمون (مع الاحتفاظ بالقشر).

1 كوب خل أبيض.

كوب ماء مملح (3 ملاعق كبيرة ملح خشن لكل كوب ماء).

زيت زيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل الزيتون الأخضر المخلل خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً يغسل الزيتون جيداً ويشق طولياً باستخدام سكين حادة من جميع جوانبه كلها للتخلص من المرارة بداخله. ثم ينقع في إناء به ماء لمدة ثلاث أيام مع تغيير الماء كل يوم صباحاً ومساءً حتي نتخلص من مذاقه المر. يخلط الثوم المفروم بقليل من الملح مع الفلفل الحار المفروم والكرفس المقطع والجزر المبشور ونخلط المكونات جيداً. بعد مرور ثلاثة أيام من نقع الزيتون، يصفي الزيتون من الماء ويغسل جيداً ثم نحضر برطمان زجاجي خاص بالتخليل. ثم نقوم برص طبقة من خليط الثوم والكرفس والفلفل والجزر في قاع البرطمان. نبدأ في رص طبقات الزيتون مع تبادل الطبقات بطبقة من الزيتون وأخرى من خليط الثوم والكرفس والفلفل ومبشور الجزر. ثم نكرر رص الطبقات بنفس الترتيب إلي أن تنتهي كل كمية الزيتون والمكونات الأخرى مع الضغط على المكونات داخل البرطمان للتخلص من الهواء. ثم يوضع قشر الليمون المعصور علي سطح البرطمان كطبقة أخيرة.

طريقة تحضير محلول الملح

بعد ذلك نقوم بعمل محلول ملحي عن طريق خلط كوب عصير الليمون وكوب من الخل الأبيض وكوب الماء المملح ثم نسكب المحلول على البرطمان. ثم توضع طبقة من زيت الزيتون علي الوجه ثم يغلق البرطمان بأحكام. يترك لمدة شهر علي الأقل وكلما زادت المدة قبل الاستخدام كلما كانت النتيجة أفضل، ثم يترك في مكان بارد وجاف بعيداً عن الضوء.

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