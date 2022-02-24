فطيرة البطاطس اللذيذة بأسهل طريقة

تعتبر فطيرة البطاطس وجبة عشاء سهلة وسريعة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، ويتم حشوها بالبطاطس المسلوقة أو أي حشوة تفضلونها، فدائماً يتم البحث عن وصفات لتحضير أكلات جديدة تكون اقتصادية وغير مكلفة، وفي نفس الوقت مفيدة ولها قيمة غذائية عالية، وتعتبر فطيرة البطاطس وجبة غنية بالكثير من العناصر المفيدة، فالبطاطس مصدر غني بالحديد والفوسفور والكالسيوم وكلها عناصر تساعد في تحسين صحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل فطيرة البطاطس بمكونات بسيطة من مطبخك.

مكونات فطيرة البطاطس

1بيضة.

ثلث كوب حليب (80 مللي).

ملعقة صغيرة خميرة فورية (5 جرام).

ملعقة كبيرة سكر.

كوب ونصف دقيق مخبوزات ( 200 جرام).

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زبدة (30 جرام).

للحشوة

2 ثمرة بطاطس مسلوقة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 ملاعق حليب كبيرة.

جبن موتزاريلا.

طريقة العمل

يتم تحضير فطيرة البطاطس بالخطوات التالية: