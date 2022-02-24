نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة البطاطس اللذيذة بأسهل طريقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة فطيرة البطاطس اللذيذة بأسهل طريقة - ثقفني
تعتبر فطيرة البطاطس وجبة عشاء سهلة وسريعة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، ويتم حشوها بالبطاطس المسلوقة أو أي حشوة تفضلونها، فدائماً يتم البحث عن وصفات لتحضير أكلات جديدة تكون اقتصادية وغير مكلفة، وفي نفس الوقت مفيدة ولها قيمة غذائية عالية، وتعتبر فطيرة البطاطس وجبة غنية بالكثير من العناصر المفيدة، فالبطاطس مصدر غني بالحديد والفوسفور والكالسيوم وكلها عناصر تساعد في تحسين صحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل فطيرة البطاطس بمكونات بسيطة من مطبخك.
مكونات فطيرة البطاطس
- 1بيضة.
- ثلث كوب حليب (80 مللي).
- ملعقة صغيرة خميرة فورية (5 جرام).
- ملعقة كبيرة سكر.
- كوب ونصف دقيق مخبوزات ( 200 جرام).
- ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة (30 جرام).
للحشوة
- 2 ثمرة بطاطس مسلوقة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4 ملاعق حليب كبيرة.
- جبن موتزاريلا.
طريقة العمل
يتم تحضير فطيرة البطاطس بالخطوات التالية:
- نخفق البيضة مع ثلث كوب حليب دافئ، ثم نضيف الخميرة الفورية والسكر مع التقليب حتى يتم الذوبان.
- نضيف الدقيق والملح ونعجن المكونات باليد حتى تتجانس تماماً، ثم نقوم بعجن الزبدة مع العجينة حتى تصبح ناعمة.
- نترك العجينة تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
- لتحضير الحشوة: نهرس البطاطس المسلوقة وهى ساخنة مع إضافة 4 ملاعق كبيرة حليب لتليين البطاطس مع إضافة الملح والفلفل.
- بعد اكتمال التخمير نقسم العجينة إلى جزأين، ونفرد كل جزأ من العجينة على شكل دائرة.
- نضع دائرة العجين الأولى في صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة، ثم نوزع فوقها البطاطس المسلوقة ثم الجبنة الموتزاريلا.
- ثم نضع دائرة العجين الثانية على طبقة البطاطس والجبن ونغلقها من الجوانب ونثني الأطراف عن لأسفل.
- نغطي الفطيرة بغلاف بلاستيكي حتى لا تجف، وتترك لتختمر لمدة 20 دقيقة.
- نثقب وجه الفطيرة بالشوكة حتى لا ترتفع كثيراً أثناء الخبز، ثم ندهن وجه الفطيرة بالحليب ونضعها في فرن مسخن مسبقا على درجة 160 لمدة 30 دقيقة ( قد تختلف مدة التسوية على حسب نوع الفرن المستخدم).
- بعد نضج الفطيرة ندهنها بالزبدة لمنحها اللمعان والنكهة، ثم تقدم بألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ