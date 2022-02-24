طريقة عمل الدجاج بالكاري بطعم طيب ورائحة جميلة أحلى من المطاعم

يعتبر الدجاج بالكاري ، من أجمل أنواع الأطعمة التي تمتلك قيمة غذائية عالية بفضل احتوائه على الكاري وهو من أهم العناصر الغذائية الرائعة التي تساعد على منح الجسم القوة والحيوية وتحافظ عليه من الأمراض، كما يتمتع هذا الطبق اللذيذ بعدة مكونات رائعة وجميلة ومفيدة جدآ لصحة الإنسان، وهو من الأطباق الرئيسية على الموائد في جميع البلدان العربية، وكثير من الناس يفضلون تناوله في شهر رمضان المبارك لأنه لا يشعر الإنسان بالعطش أثناء الصيام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الدجاج بالكاري بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات الدجاج بالكاري

يتكون من مكونات بسيطة سوف نقدم لكم اليوم وهى كالتالي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع مكعبات صغيرة.

ملعقتين من الكاري.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من عصير الطماطم.

نصف كوب من الماء.

ملعقتين من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

كوب من حليب جوز الهند، أو الكريمة.

ملعقة كبيرة من الدقيق أو النشا.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة بابريكا.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الدجاج بالكاري بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدجاج، والزيت، والبهارات، والملح، والتوابل ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بوضع الخليط في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يصبح ذهبي اللون. بعد ذلك نقوم بإحضار خليط الدجاج المتبل ونضيف على البصل ونقلب حتى يتحمر الدجاج. ثم نضع معجون الطماطم ونلقب لمدة دقيقة، ثم نضيف صلصة الطماطم على الخليط ونقلب باستمرار لمدة ثلاث دقائق. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء ونقلب الخليط مع بعض، ثم نغطي القدر ونتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق كاملة حتى ينضج الدجاج تماماً. ثم نقوم بإضافة الحليب، والدقيق للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها، نغطي الطاسة مرة ثانية ونتركها حتى تجف قليل ويصبح الخليط متسبك. نرفع المقلاة من على النار، ثم نحضر طبق التقديم ونغرف الخليط داخل الطبق ونقدمه بجانب الأرز الأبيض ويزين بالبقدونس وبألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل الدجاج الكاري بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على وجبة غذائية متكاملة وهى كما يلي:-