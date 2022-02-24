تخزين البطاطس الفارم فريتس قبل شهر رمضان بأكبر كمية كأنها طازة

تخزين البطاطس الفارم فريتس قبل شهر رمضان من الأمور التي تسهل على جميع السيدات إمكانية تحضير الطعام في فصل رمضان، وهذا حيث أن البطاطس المحمرة من أهم الأطعمة التي يتم تحضيرها في المنزل ويحبها الأطفال والكبار لما تتميز به من مذاق مميز وجميل، ونتيجة لحلول شهر رمضان الكريم في الفترة القادمة فقد تلجأ السيدات إلى التفريز لجميع الأطعمة حتى يكون من السهل تحضير الطعام خلال هذه الفترة، وقد يكون الحل الأمثل هنا هو اتباع هذه الطرق من أجل تخين البطاطس.

تخزين البطاطس الفارم فريتس قبل شهر رمضان

يتم تفريز البطاطس في فترة الصيام سواء للمسلمين أو المسيحيين في الوقت التي تكون به رخيصة الثمن.

حيث أنها من الأكلات السهلة التحضير في أي وقت ويتم تحضير البطاطس المفرزة من خلال مجموعة من الخطوات

وهي أن يتم شراء البطاطس المتوسطة الحجم والنظيفة والخالية من الندوب الموجودة فيها.

ومن ثم يتم غسلها وتنظيفها ومن ثم تقشيرها وتقطيعها إلى أصابع متساوية ومن ثم يتم وضعها في أكياس نظيفة ومن ثم غلقها.

ويتم بعد ذلك وضعها في الفريزر أطول وقت ممكن حتى يتم استخدامها في تحضير الطعام في أي وقت.

طريقة تفريز البطاطس

يتم شراء البطاطس النظيفة والسليمة الخالية تماما من التلف الموجود فيها، مع ضرورة اختيار الأحجام المناسبة ويتم غسل البطاطس وتقطيعها.

وبعدها يتم قلي كمية من الزيت على النار ومن ثم يتم وضعها في الزيت حتى تصبح مقلية نصف سوا.

وبعدها يتم وضعها على قطعة من القماش ومن ثم تتخلص من الزيت كاملا ويتم وضعها في أكياس بلاستيكية.

ويتم تفريغ الهواء جيدا من هذا الكيس ومن ثم يتم غلقها جيدا ووضعها في الفريزر.

حتى يتم إخراجها في حالة الرغبة في طهي البطاطس.

طريقة تخزين البطاطس