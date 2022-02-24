نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدمعة السودانية باللحم على أصولها وأفضل طبخة الدمعة في المقال التالي
طريقة عمل الدمعة السودانية، باللحم الشهي المذاق والغني بالبروتين، فاللحم يمنح الطعام مذاقا مميزًا وشهيًا، ويدخل في العديد من الوصفات الشهية التي يتم طهيها باللحم، مثل شاورما اللحم السوري، والملوخية باللحم، وغيرها العديد من الوصفات سهلة الطهي، وطبخة الدمعة تختلف في طهيها إلى حد كبير، عن طريقة عمل دمعة الدجاج السودانية، سواء في المكونات أو حتى بالعنصر الرئيس في الوجبة وهو الدجاج، ولكن ليس جميعنا نحب الدجاج، ولهذا السبب يجب عليك تغيير الطعام والاستمتاع بوصفات مختلفة، تناسب محبي اللحم على الأقل مثل؛ طريقة عمل الدمعة باللحمة، أو طريقة عمل القراصة السودانية، أو طريقة عمل اللحمة المسبكة، كما تعرف باسم طريقة عمل دمعة الطماطم، أو طريقة عمل القراصة السودانية بالدمعة، وعلى الرغم من تعدد أسمائها إلا أن مذاق قراصة بي دمعة، لا يمكن أن تنسيه مطلقًا.
طريقة عمل اللحمة المسبكة
يعد اللحم من أهم عناصر ومصادر البروتين للجسم، ولهذا السبب يدخل في العديد من الوصفات خاصة وجبات الغداء، كما تناسب العزومات في شهر رمضان المبارك، وكذلك المناسبات الخاصة مثل الأعراس، وأعياد الميلاد، ومن أشهر الأكلات التي يتم طهيها باللحم؛ طريقة عمل كمونية باللحم، وطريقة عمل فاهيتا لحم سندويش، وطريقة عمل المقلوبة الاردنية، وطريقة كبسة لحم باللبن، بالإضافة إلى طريقة عمل الدمعة السودانية باللحم، والتي نالت استحسان الكثيرين ممن جربوا طهيها، ومذاقها الطيب.
طبخة الدمعة
- 250 جرام من اللحم، المقطع إلى شرائح صغيرة.
- 6 حبات من البصل المفرومة ناعما.
- 4 ملاعق كبيرة من معجون البندورة.
- ثلث كوب من الزيت.
- ثلاث فصوص من الثوم المهروس ناعما.
- 3 أكواب من الماء.
- ثلاث حبات بندورة مفرومة ناعما.
- ½ حبة فلفل أخضر مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- هيل مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعما.
طريقة عمل الدمعة باللحمة
- أحضري إناء واسع وضعي به الزيت على نار متوسطة.
- وشوحي البصل في الإناء حتى يحصل على لون ذهبي.
- وبعدها قومي بإضافة الماء وتغطية الإناء لعشر دقائق، حتى يبدأ ماء البصل في الجفاف على نار هادئة.
- وعقب ذلك أضيفي اللحم مع الفلفل المفروم، والقرفة والهيل والملح، وقلبيهم جيدا واتركي القدر 3 دقائق.
- وبعدها أضيفي معجون البندورة وقلبي كل المكونات معا.
- وإذا أردت إضافة المزيد من الماء، افعلي ذلك.
- وبعدها اتركي كل المكونات على نار هادئة حتى يبدأ اللحم في النضوج، وتستغرق حوالي ربع الساعة.
- وبعدها ضعي الثوم المفروم إلى الوصفة وقلبيه مع المكونات جيدا.
- وأخيرًا قدمي دمعة اللحم مع قراصة بي دمعة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ