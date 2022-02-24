بخطوات بسيطة حضري حلوى النشا والبرتقال الشهية بأبسط المكونات

حلوي النشا والبرتقال أو ما يسمي بمهلبية البرتقال هي حلوي لذيذة وبسبب قيمتها الغذائية وأنها مفيدة للمناعة سواء للأطفال أو الكبار فإن الأمهات تحب أن تقدمها لأسرتها، وتتميز هذه الحلوى بأنها سريعة التحضير كما إنها غير مكلفة وهي أشهر أنواع الحلويات التي يتم إعدادها في الشتاء وهذا لأن البرتقال يتوفر في تلك الأيام بكثرة، وسوف نخبركم بخطوات تحضير حلوى النشا والبرتقال من خلال متابعة حضراتكم للمقال، حيث تعد حلوى البرتقال من الحلويات الشهية الباردة التي تقدم بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد بكل سهولة مثل الجاهزة تماماً، تباع في المحلات ويقدم على شرائها العديد، فقد تفننت ربة المنزل في تحضيرها وقدمتها لعائلتها بأسهل المكونات وبألذ طعم.

طريقة حلوى النشا والبرتقال

تعد من الحلويات اللذيذة الهشه التي يفضلها العديد من الأشخاص، تحضر بخطوات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، مكوناتها موجودة في كل منزل، فقد يقبل العديد على شرائها من الخارج كثيراً، ولكن ربت المنزل قد تفننت في تحضيرها مثل الجاهزة، فيمكنكم متابعة المقال لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

المكونات

أربعة أكواب عصير برتقال فريش.

نصف كوب كريمة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ثمرة برتقال.

نصف كوب سكر.

ثلث كوب نشا.

طريقة التحضير

اخفقي النشا مع نصف كوب عصير برتقال ثم ضعيها على نار هادئة.

اسكبي الكمية المتبقية من عصير البرتقال إلى الخليط.

ضعي السكر والفانيليا وقلبي كافة المكونات جيدا.

بعد أن يصبح قوام الخليط لين و متماسك قطعي البرتقالة المتبقية إلى مكعبات.

ضعي مهلبية البرتقال أو حلوى البرتقال في أطباق التقديم أو في كاسات ثم ضعيها في الثلاجة.

ضعي قطع البرتقال والكريمة مع المهلبية وقدميها وهي باردة ويرش عليها القليل من جوز الهند وسوف تحبها أسرتك ويطلبون منك أن تصنعيها كثيراً.

طريقة عمل حلوى النشا والبرتقال بالحليب

المكونات

اثنين كوب عصير برتقال.

مقدار اثنين كوب حليب.

ثلاثة ملاعق كاسترد.

مقدار ثلاثة ملاعق سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاثة ملاعق نشا.

ملعقتان ماء زهر البرتقال.

طريقة التحضير

قلبي عصير البرتقال مع السكر والكاسترد وضعيهم في إناء على النار.

ضيفي ماء زهر البرتقال إلى المكونات وقلبي المكونات حتي تصبح متماسكة.

اخلطي النشا مع الفانيليا مع الحليب في وعاء آخر وبعد أن تمتزج المكونات ضعيها إلى خليط عصير البرتقال.

بعد أن يصبح القوام ثقيل، ارفعي الوعاء من على النار.

اسكبي المهلبية في كاسات التقديم واتركيها حتى تبرد ثم ضعيها في الثلاجة.

بهذا نكون قد انتهينا حضراتكم من مكونات وطريقة تحضير حلوى البرتقال والنشا الشهية.