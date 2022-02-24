أسهل الوصفات لعمل صوص الشيدر السائل في البيت مثل المطاعم

أسهل وصفات لعمل صوص الشيدر في البيت بنفسك بأسهل الوصفات وأسرع طريقة تحضير مثل المطاعم بالضبط، أن صوص الجبنة الشيدر يعد من أشهر الصوصات التي تقدم بجانب الطعام، كما أنه يعد من أشهر الأطباق الجانبية طلبا وذلك يرجع لطعمه اللذيذ المحبب لدي الجميع، كما أنه يتميز بأن يمكن استخدامه مع جميع أنواع الطعام مثل الباستا أو يمكن تقديمه بجانب البطاطس المحمرة أو البرجر أو الدجاج.

صوص الشيدر

توجد أنواع كثير من صوص الجبنة لذلك سنتعرف علي طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر علي طريقة المطبخ الأمريكي، ولكننا اولا سنتعرف علي المكونات التي سنحتاج إليها فيما يلي:

خمس أكواب من الجبنة الشيدر المبشورة

اربعه ملاعق كبيرة من الدقيق

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

نصف كوب من الحليب

كوب من شوربة الدجاج

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف كوب من كريمة الطبخ

بصل وثوم مفرومين

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من المسطردة البودر

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر

بعد أن قمنا بإحضار المكونات اللازمة لعمل الصوص سنتعرف الآن بالخطوات علي طريقة إعداده فيما يلي:

اولا نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نقوم بوضع الزبدة فيه ونقوم بتحريكها حتي تسيح تماما ثم نقوم بإضافة الثوم والبصل.

نقوم بتقليبهم جيدا حتي يذبل الثوم والبصل ثم نضع إليهم الدقيق ونقوم بالتقليب مرة أخري ثم نضع كريمة الطبخ والشوربة.

نقلب المكونات جيدا مع بعضهم البعض ثم نضيف الجبنة الشيدر والحليب بعد ذلك ونقلبهم معا لمدة دقيقة واحدة باستمرار.

نضيف بعد ذلك إليهم المسطردة البودر مع الملح والفلفل الأسود أيضا ونقلب مرة أخري حتي يصبح قوام الصوص سميك ومتماسك.

نقوم بإطفاء النار علي الإناء ثم نقوم بإضافة علي المكرونة أو يمكننا أستخدامه صوص بجانب البرجر والبطاطس.

صلصة الشيدر السائل