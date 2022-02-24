كيك ناعم وخفيف.. أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي في البيت خلال دقائق ومقادير مضبوطة 100%

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة، كيكة الزبادي من أشهى أنواع الكيك التي تتميز بأنها إسفنجيه هشة القوام وخفيفة على المعدة يمكنك تقديمها فى وجبة الفطار مع المشروب المفضل والاستمتاع بمذاقها الرائع فهي من أفضل أنواع الكيك المحببة عند الأطفال، وتتميز كيكة الزبادي بأنها بسيطة المكونات وسريعة التحضير ويمكن تقديمها بإضافة الشربات المميز وجوز الهند المبشور الذي يعطى لها مذاق رائع وطيب ورائحة مثالية، إليك طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة.

طريقة عمل كيكة الزبادي

كوب زبادي.

2 كوب دقيق منخول.

كوب ونصف سكر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

2 حبة بيض.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

خطوات تحضير كيك الزبادي الإسفنجي

سخني الفرن على درجة حرارة 170 درجة.

جهري صينية فرن وقومى بدهنها بالزبدة ورشة من الدقيق.

اخفقي البيض والسكر والزبادي والزيت والفانيليا معا بالمضرب الكهربائى لمدة 10 دقائق حتى تتجانس المكونات وتحصلي على مزيج كريمي وهش.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح معا ثم أضيفيه إلى المزيج واستكملي الخفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اسكبي العجين فى صينية الفرن المجهز وادخليه الفرن لمدة حوالى نصف ساعة حتى ينضج الكيك.

اخرجي الكيك من الفرن وزيني الوجه بالشربات أو جوز الهند حسب الرغبة.

قطعي الكيك وضعيه فى أطباق التقديم على سفرتك.

طريقة عمل الشربات

المقادير:

2 كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونه.

طريقة التحضير:

ضعي إناء على النار به الماء والسكر على نار متوسطة دون أن يتم تقليبه واتركيه حتى الغليان.

اعصري نصف الليمونه واتركي الخليط على النار 5 دقائق أخرى ثم ارفعي الخليط من على النار.

أسرار نجاح كيكة الزبادي