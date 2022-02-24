لن ترمي قشور الموز بعد اليوم اخلطيها بالنشا ستجعلك بنت 16 مهما كان عمرك لبشرة كالثلج بدون تجاعيد

كريم قشر الموز والنشا من الكريمات الفعالة التي تعطي إشراقه ونضارة للبشرة بسرعة حيث يحل مشاكل البشرة في وقت قصير ويزيد نضارتها وحيويتها، ويزيل التجاعيد والخطوط البيضاء وعلامات الشيخوخة بسرعة وفعالية وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي يحمل مواد كيميائية ضارة تسبب الأمراض الجلدية.

إنه كريم مدهش أثبت فعاليته على البشرة لأنه يتغلغل ويساعد على تفتيح المسام ويوفر الرطوبة والنعومة للمسام ويعيد خلايا الجلد ألتآلفه ويعيد بنائها، طريقة عمل كريم بقشر الموز والنشا لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل لا وقت ولا جهد ولا تكلفة عند العمل من المنزل.

كريم قشر الموز والنشا

طبق صغير مع شرائح قشور الموز. قطعة صغيرة من البطاطس. كوب ماء ساخن. 2 ملاعق كبيرة نشا. ملاعق زيت زيتون. ملعقة كبيرة من جل الصبار.

تحضير كريم الموز والنشا لعلاج التجاعيد

نأخذ وعاء ونضع قشور الموز والبطاطس ثم نضيف الماء فوقه ونشعل النار فيه حتى يغلي الخليط ويتماسك تمامًا.

ثم نرفع الوعاء عن النار ونتركه يبرد ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخفق حتى يتكاثف الخليط.

نأخذ وعاءً فارغًا ونضع المزيج فيه ثم نضيف زيت الزيتون وجل الصبار ونخلط جيدًا.

ضعي العبوة في الثلاجة حتى تصبح لزجة تمامًا ثم ضعيها على وجهك قبل الذهاب إلى الفراش واتركيها لمدة ساعة حتى تجف تمامًا.

ثم اغسليه بالماء البارد وضعي المرطب وأعيدي وضع الكريم على وجهك كل يوم قبل النوم حتى تحصلي على أفضل النتائج.

قناع الموز والنشا لتفتيح الوجه

خذ طبقًا صغيرًا واهرس موزة صغيرة وملعقة صغيرة من النشا واخلطهم جيدًا.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ووزعي الخليط بالتساوي على وجهك لمدة 25 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء البارد وكرري القناع كل يوم حتى تحصلي على نتائج مبهرة قبل عيد الفطر.

فوائد الموز للبشرة

يساعد الموز على تفتيح البشرة وتوحيدها.

يحمي الموز البشرة من أضرار أشعة الشمس.

يمكن أن يقلل الموز من التهاب واحمرار الجلد.

يساعد الموز على ترطيب البشرة ومنع الجفاف والتشقق.

يجدد الموز أيضًا خلايا الجلد الميتة مما يجعلها ناعمة ومنعشة.

يحتوي الموز على فيتامين سي الذي يقلل من ظهور البقع الداكنة.

يساعد الموز أيضًا على زيادة إنتاج الكولاجين مما يحسن جودة البشرة.

يزيد من رطوبة البشرة ويساعد على علاج التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الموز غني بفيتامين أ الذي يساعد في تقليل ظهور البثور والبثور.

الموز غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة وبالتالي تحافظ على بشرة شابة.

يساعد الموز في علاج جلد الصدفية ويستخدم أيضًا لتخفيف الحكة في المنطقة المصابة.

يستخدم قشر الموز لتقليل انتفاخ العين عن طريق وضعه على الجفون المغلقة.

ماسك الموز للبشرة الدهنية

حبة كبيرة من الموز.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير هي: