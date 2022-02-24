ملعقة سحرية ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

الكفتة من الأكلات التي يفضل تناولها جمهور كبير من الأشخاص ممن يفضلون اللحم المفروم وشويه مع مزجه بالتوابل، وإعطائه نكهة الفحم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصل على أهم المعلومات عن الكفتة وطريقة إعدادها الصحيحة في المنزل، وكيفية الاستفادة من المكونات لعمل أشهى أنواع وجبات الكفتة، مع بيان الطريقة التي من السهل على كل ربات البيوت أن تقمن بتحضيرها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نعرض مزيد من التفاصيل حول الوصفة وأهم مكونات يستعملها أي شيف محترف في عمل الكفتة المشوية بطريقة سريعة مع إكساب اللحم النكهة الأفضل والتي تعد مفضلة للكبار والصغار.

مقادير خلطة الكفتة المشوية

الكفتة ليست من الوجبات الصعبة، أو التي تستغرق في تحضيرها الوقت الطويل، ولكن من الممكن أن يتم إعطائها أفضل نكهة وهذا ما يكون من خلال متابعة الفقرات الآتية والتي نخ فيها مقدار أساسي لعمل الكفتة وفي منتهى السهولة، حيث تعد الكفتة من الوجبات سهلة التحضير، والتي يفضلها الكثير من الناس، ومكوناتها تكون كما يلي، من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل لتحضير خليط اللحم المفروم ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ربع كوب من البقسماط.

ملح وفلفل أسود.

رشة من جوزة الطيب.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير الكفتة المشوية

من الممكن أن يتم التحضير من خلال الاتباع للخطوات القادمة: