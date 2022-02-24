بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

يحب الأطفال تناول البطاطس المقرمش التي يحصلون عليها من المطاعم التي تقوم بإعداد الوجبات السريعة و يتناولون هذه البطاطس كميات كبيرة لأن لها طعم لذيذ ولون مميز تحاول الأمهات منها الأطفال عن تناول هذه البطاطس ولكن دون فائدة لانه الأطفال يحبون تناول هذه البطاطس كثيرا لذلك لابد من استبدل هذه البطاطس بطريقة يمكن من خلال ها إعداد البطاطس المنزل بطريقة صحية حتى نحصل على بطاطس ذهبية ولذيذة في نفس الوقت ولا تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت وخلال هذا المقال سنتحدث عن إحدى الطرق التي يمكن من خلال إعداد البطاطس المقرمش دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت وتكون هذه البطاطس ذهبية ولذيذة في نفس الوقت.

‏مكونات عند البطاطس المقرمش بدون زيوت

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حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمش دون استخدام كمية كبيرة من ‏الزيوت لابد من اضافة بعض المكونات الفعالة التي تعطي طعم لذيذ لهذه البطاطس حتى تكون مقرمش ولذيذة في نفس الوقت المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع ‏إعداد هذه البطاطس هي:

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ثلاث حبات كبيرة الحجم من البطاطس

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من بودرة الثوم

ملعقة ملح

ملعقة من زيت الزيتون

يمكن أيضا اضافة بعض التوابل الأخرى

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طريقة قلى البطاطس المقرمشة بدون زيوت

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الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة بدون زيوت هي:

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