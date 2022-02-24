اصنعي بنفسك احمر شفايف طبيعي منزلي بدون تكلفة وتمتعي بشفايف جذابة ولون ثابت جداً

من المعروف عادة أن الغالبية من الفتيات يقومون بإستخدام المكياج للزينة وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من المكياج ومنها مايستخدم لزينة العيون ومنها مايستخدم للشفايف مثل أحمر الشفايف، وتعتبر من أكثر الأشياء التي يقبل الكثير من الفتيات لوضعها هي أحمر الشفايف لأنها هي التي تعطي الشكل الجميل الرائع للفتيات وتجعلهم يبدون بشكل جميل ورائع، ونلاحظ العديد من الفتيات يقومون بإستخدام أحمر الشفايف الذين يقومون بشرائه من محلات مستحضرات التجميل التي تعمل هذه المحلات على بيعه بأسعار غالية بالإضافة إلى أن أحمر الشفايف الذي تقوم هذه المحلات على بيعه يعمل على تقشير الشفايف وتشقهها وتجعلها تبدو بشكل غير مقبول وغير جذاب ويعمل على إزعاج الكثير من الفتيات.

وتسبب لهم العديد من المشكلات وتجعلهم هذه المشكلة يقومون بالبحث عن الطرق البديلة التي تجعل الشفايف تبدو باللون الأحمر وتجعلها ناعمة وتظهر بدون تشقق ولا تقشف، وتبحث هؤلاء الفتيات عن طريقة لعمل أحمر الشفايف المنزل وبالمكونات الطبيعية، حيث تعتبر المكونات والخلطات الطبيعية هي التي تعمل على معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بهؤلاء الفتيات ويعتبر الحل السحري الذي يتم إضافة بعض الإضافات عليه هو الفازلين الذي يتم إضافة بعد الإضافات الطبيعية الأخرى التي تعمل على ترطيب الشفايف.

بالإضافة إلى أنها تجعلها تبدو باللون الوردي الطبيعي الذي يعطي الثقة لأي فتاة وتجعلها تبدو بشكل جميل وجذاب، وسوف نقدم إليكي طريقة لعمل أحمر الشفايف في المنزل والتمتع بشفايف حمراء وجذابة خلال أقل وقت ممكن بالإضافة إلى أن هذه الخلطة تمنحكي الرطوبة والشفايف الحمراء في نفس الوقت الذي تقومين بوضع هذه الوصفه بها وسوف نقدم إليكي مكونات وطريقة تحضير هذه الخلطة للحصول على النتيجة التي تحلمين بها.

مكونات أحمر شفايف طبيعي

ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي.

ربع ملعقة صغيرة من دم الغزال.

ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي