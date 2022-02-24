في دقيقتين.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض

العديد من الطرق من الممكن من خلالها تنظيف البط من الريش بشكل جيد والتخلص تماما من التواجد للريش ذي الحجم الدقيق والصعب في إزالته، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل طرق ممكنة في البت تيسر من التنظيف التام للريش والتخلص منه، وعدم ظهوره على جلد البط أو جلد الفراخ، حيث أن تلك الطرق ليست فقط من الطرق التنظيفية، بل إنها تعد من بين أفضل الطرق التي تطهر البط ومختلف الأنواع من الدواجن بشكل كامل، ومن خلال الآتي توضيح لكل طريقة بشكل مفصل وبالخطوات.

طريقة تنظيف البط من الزفارة

تنظيف البط تماما من الريش من المهام المطبخية ليست بالسهلة، لذا نقدم عدد من الطرق تعد مثالية جدا في تسريع خطوة التنظيف لكافة أنواع الطيور وبالتحديد البط من أي ريش حجمه صغير ويكون هناك صعوبة في إزالته، ومن خلال الاتباع لخطوات أي طريقة نحصل على البط خالي من تواجد أي ريش، ومنن الممكن بعد ذلك أن تتم خطوات طهيه بمنتهى السهولة، ومن خلال ما يلي خطوات كل طريقة.

تنظيف البط بواسطة الردة

الردة من المكونات التي لها دور ليس فقط في التنظيف لجلد البط من أي ريش، وإنما تعد من المكونات التي تعمل على إزالة أي زفارة بالبط.

قومي بإحضار كمية ملائمة من مكون الردة.

تدليك البطة بشكل كامل بالردة ثم قومي بالتقاط لريش الصغير.

يكون من السهل إزالة الريش بهذه الطريقة

قومي بالغسل الجيد للبطة، ومن ثم نقعها بالماء مع الملح، والليمون.

تنظيف البط من الريش باستعمال الملح

الملح يعتبر من بين أهم المكونات التنظيفية، والتطهيرية، ولها دور في تخليص البط تماما من الريش ومن الممكن اتباع ما يلي: