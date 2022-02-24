ضاع عمرك وانتي لا تعرفين سر رغوة نسكافيه الكافيهات بدون مضرب بالزجاجة فقط بكميه وفيرة ف 3 دقائق فقط

أسهل طريقة لعمل رغوة النسكافيه بدون خلاط نسكافيه هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم لأن الناس اعتادوا على شرب النسكافيه في الصباح ليكونوا أكثر نشاطًا وتركيزًا قبل بدء العمل، تحمل اسم نسكافيه ومن هنا اسمها لأن نصف الاسم يحتوي على أول حرفين من اسم الشركة، اليوم أود أن أقدم لجميع محبي المشروبات الساخنة نسكافيه كيفية صنع رغوة نسكافيه بدون استخدام مضرب بيض كهربائي هذا المشروب مشروب لا غنى عنه لمحبي القهوة ومحبي مشروبات الكافيين الخاصة.

طريقة عمل النسكافية بالرغوة بدون خلاط

المقادير تتكون من: نسكافيه سريع الذوبان ويحتاج الكوب الواحد إلى ملعقة واحدة، سكر حسب الرغبة. كوب ونصف من الحليب، كمية من الماء الساخن.

طريقة عمل رغوة النسكافية بدون مضرب

توضع ملعقتا نسكافيه وسكر داخل البرطمان أو الزجاجة البلاستيكية.

يتم إضافة الماء للخليط.

يغلق البرطمان أو الزجاجة ويتم رجها لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط كريميا.

يتم تفريغ الخليط في كوب زجاجي ويوضع عليه اللبن والماء الساخن ويقلب جيدًا.

تحضير النسكافية بدون خلاط

يمكن صنع رغوة نسكافيه يدويًا بدون خلاط كهربائي. ضع ملعقة صغيرة من النسكافيه المطحون مع السكر في طبق أو مدقة مناسبة.

سحق النسكافيه والسكر بمدقة حتى يتحول السكر إلى مسحوق.

أضف كمية كافية من الماء إلى الخليط واستمر في عملية الطحن.

استخدم مدقة أو ملعقة مناسبة لخلط وتقليب الخليط حتى تصبح الرغوة كريمية.

ضعي الحليب في إبريق مناسب وضعي الإبريق على النار.

لا تدع الحليب يغلي كثيرًا.

خلط الرغوة مع النسكافيه أحضر كوب من الخليط أو رغوة نسكافيه كريمية.

أضيفي الحليب تدريجيًا إلى الكوب حيث توجد الكريمة الرغوية.

اسكبي الحليب في كوب واخفقي الكريمة والحليب بملعقة صغيرة حتى يصبح نسكافيه بني فاتح مع الرغوة.

ضع القليل من الماء في غلاية وقم بتسخينها حتى الغليان.

يُسكب الماء الساخن في كوب نسكافيه ويقلب جيدًا.

عرض النسكافيه في فنجان مخصص للنسكافيه (مج) برغوة جريئة ومذاق لذيذ.

المقادير تتكون من:

أما طريقة التحضير فهي: