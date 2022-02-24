ملعقتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ولذيذ ومش هيشرب نقطة زيت نهائيا

الباذنجان من المأكولات اللذيذة التي تحتوي على العديد من الفوائد وذلك كونه الباذنجان أحب الخضروات التي تحتوي على الفيتامينات المفيدة للجسم الإنسان ولكن بسبب الطريقة الخاطئة التي يتم من خلال إعداد الباذنجان فإننا لن نحصل على أي فوائد من خلال تناول الباذنجان لذلك خلالها ‏هذا المقال سنتحدث عن طريقة ‏يمكن من خلال ها إعداد الباذنجان بطريقة صحية وفي نفس الوقت لا نستخدم كمية كبيرة من الزيوت ولا تسبب أي أضرار أو خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الباذنجان بطريقة صحية بدون استخدام كمية كبيرة من الزيت ‏وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع اعداد الباذنجان دون الزيوت.

‏مكونات قلي الباذنجان بدون زيوت

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الباذنجان من الاصناف التي يتم استخدامها بشكل يومي على السفرة في وجبة الإفطار لذلك فإنه تناول الباذنجان المقلي يوميا يسبب العديد من المخاطر وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات التي يمكن من خلالها الحصول على الباذنجان اللذيذ المقرمش وفي نفس الوقت لا يتم استخدام كمية كبيرة من الزيوت وهذخ المكونات هي:

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ثلاث حبات كبيرة من الباذنجان

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من الريحان.

أربع فصوص الثوم.

ملعقة صغيرة من الزبدة النباتية.

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طريقة قلي الباذنجان بدون زيوت

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها قلي وأعداد الباذنجان ‏بدون استخدام كمية كبيرة من الزيوت وهذه الطريقة هي:

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