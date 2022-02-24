بعجينة مظبوطة أعملي عجينة الكريب على أصولها بطريقة سريعة وطرية لعمل كريب حلو وحادق

يعد الكريب من الوجبات السريعه التى انتشرت بشكل كبير فى البلاد العربيه وخاصتا فى مصر، حيث انه يحضرفى المنزل كوجبة سهله وسريعه عند الشعور بالجوع فى اى وقت، ويقدم الكريب بعدة اطعمة مختلفة يمكننا تقديمه كنوع من الحلوى وايضآ يقدم كوجبه طعام اساسية، وتبحث الامهات دائمآ على طريقة تحضيرة فى المنزل بدلا من شرائه بتكلفه عاليه من المطاعم، فهو يحضر فى المنزل باقل التكاليف وابسط المكونات المتوفرة، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة عمل الكريب.

يعتبر الكريب هو من اجمل الاكلات التي نتناولها بشكل مستمر، حيث يعد من الوجبات السريعة في تحضيره ويشتهر بها العديد من المطاعم وتقديمها بمختلف الأشكال، فيمكننا تحضير عجينة الكريب في البيت بشتي الطرق وأسهلها حيث تتكون من مكونات بسيطة جدا ومتوفر في المنزل بدل من شراء عيش الكريب من الخارج، ونقوم بتحضير اي حشوة الكريب سواء دجاج او لحوم لتضيف له مذاق مميز.

مكونات عمل عجينة الكريب

٢كوب من الحليب السائل.

٢كوب من الدقيق الابيض.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

بيضه واحده.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة اختيارى.

حبة البركه اختيارى.

للحشو

شاورما دجاج.

جبنة موتزاريلا حسب الرغبه.

بطاطس مقلية.

طريقة التحضير