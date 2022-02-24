شاورما اللحمة على أصولها بطريقة المطاعم أعملي الشاورما السوري بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم خطير

تعد الشاورما من الوجبات السريعه التى يقبل عليها الاولاد فى المطاعم ويقوموا بشرائها بمبالغ باهظه، حيث انها تتميز بالرائحة الشهية التى تجذب اليها الجميع، لذالك تبحث دائما الامهات عن طرق تحضيرها فى المنزل، تقدم الشاورما مع خبز الفينو او الخبز السورى ويقدم معها الثومية وهى من المقبلات المفضلة مع الشاورما، واليوم نقدم لكم طريقة عمل شاورما اللحمة.

تعتبر الشاورما هي من اسرع الاكلات وأشهرها حيث تعد من الوجبات السريعة التي يقبل عليها كثير من الأشخاص، فنجد ان معظم المطاعم التي تقدم الشاورما سواء باللحم او الدجاج هي المطاعم السورية التي انتشرت بشكل كبير، وتتميز الشاورما بمذاقها الجميل والمميز حيث يسهل تحضيرها في المنزل بشكل آمن بدلا من شرائها من الخارج وبشكل غير مكلف.

طريقة عمل شاورما اللحم

المكونات

١كيلو من لحمة البوفتيك مقطع الى قطع صغيرة الحجم.

شرائح بصل.

مكعبات طماطم.

بقدونس مفروم.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من بهارات اللحمه.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

٣معالق كبيرة من الزيت النباتى.

فينو للتقديم.

الطريقة

فى قدر على نار متوسطه نضع الزيت مع قطع اللحمه.

نقوم بتشويح قطع اللحمه جيدآ حتى يتغير لونها.

نضف الملح والفلفل الاسود وبهارات اللحمه ونقلب جيدآ.

نضع مع قطع اللحمه شرائح البصل ونستمر فى تشويحهم حتى يذبل البصل مع قطع اللحمه.

نضف مكعبات الطماطم والبقدونس المفروم ونقلب المكونات مع بعضها ثم نرفعها من على النار.

نقوم بحشو الفينو بالشاورما وتقدم مع الثوميه او سلطة الطحينة.

طريقة عمل الثومية

المكونات

٥فصوص من الثوم المهروس.

علبة من الزبادى.

ملح وفلفل اسود.

معلقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الحليب السائل.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

الطريقة

فى وعاء على نارهادئه نقوم بخلط الحليب مع النشا حتى نحصل على القوام المطلوب.

فى وعاء الكبه نضع خليط النشا بالحليب ونقوم بالخفق حتى نتخلص من الحرارة.

نضف اليهم الالثوم مع الزبادى والملح والفلفل الاسود ونستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط متجانس تماما.

نفرغ الخليط فى وعاء التقديم ونضع على الوجه القليل من الزيت للتزيين.

تقدم مع الشاورما والبطاطس المقليه.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

كوب من الطحينة.

كوب من الماء الدافئ.

٣معالق من الزيت النباتى.

ملح وكمون.

الطريقة