إذا كان لعابك يسيل على وسادتك عند الاستيقاظ فأحذر هذا دليل على أمرض خطيرة

اللعاب هو السائل اللزج الذي يخرج من الفم من غير قصد لدى الأطفال في أول عامين من حياتهم لأنهم يكونوا لا يملكون القدرة للتحكم في عضلات الفك والبلع ولكن سيلان اللعاب للبالغين يسبب الأحراج ويخرج من الفم عند النوم على الوسادة وذلك لكثرة إفراز اللعاب فالعدد اللعابية تفرز حوالي 1.8 لتر تقريبا من اللعاب.

لماذا يسيل اللعاب خلال فترات النوم

حيث أنه يرجع ذلك للعديد من الأسباب أهمها:

العديد من المشاكل طبية في منطقة الفم والأسنان.

بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تكون عضلات الفك لم تنمو بطريقة صحيحة.

النوم مع فتح الفم لحاجة الشخص إلى الأكسجين وخاصة في نزلات البرد أو من يعانون مشاكل التنفس.

أو في حالات اتباع طريقة نوم خاطئة.

تناول نوع معين من الأدوية يسبب زيادة إفراز اللعاب وسيلانه.

عدة أسباب تسبب زيادة سيلان اللعاب أثناء النوم

تتعدد أسباب سيلان اللعاب ويرجع بعضها لأمراض معينة أو مشاكل عصبية أو غيرها ومنها