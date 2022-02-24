نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين لن تصدقي سيجعل شعرك طويل وكثيف ستري كيف شعرك سينمو بدون توقف في المقال التالي
تبحث الكثير من النساء والفتيات عن كيفية العناية بشعرهن ومحاولة منع تكسر الشعر أو تساقطه، لأنه كما يقال فإن جمال الفتاة يكون في شعرها، والشعر هو أيضًا من أكثر الأشياء التي تتأثر بأي عامل خارجي من العوامل لذلك بحثوا كثيراً عن الفازلين وتأثيراته على فوائد الشعر، هل يحفظه الفازلين ويحمي الشعر من التقصف ويطيله ويزيد كثافته ، وهنا نعرض لكم الفازلين وكيفية استخدامه للعناية به شعرك.
الفازلين لإطالة الشعر وتقويته
ثبت علميًا أن الفازلين يمنع تساقط الشعر ويساعد في تقوية وزيادة طول الشعر، لذلك يجب أن تتعلم كيفية استخدام الفازلين من بعض التركيبات الطبيعية الأخرى وهي:
- أضيفي الفازلين إلى الماء واستخدمي حمام زيت لشعرك.
الفازلين والثوم المفروم يشتهر الثوم بأهم فوائده للشعر وهي تقويته ومنع حدوث تساقط الشعر.
يُعرف زيت الفازلين وزيت الخروع بفوائده العديدة للشعر ، حيث يمكنه إطالة الشعر بشكل مكثف ويملأ مساحة الرأس أيضًا.
فازلين بزيت الزيتون يشتهر زيت الزيتون بفوائده العديدة للشعر حيث يقوي الجذور.
أضرار الفازلين
حيث أنه على الرغم من وجود العديد من الفوائد الخاصة بالفازلين إلا أنه قد يلحق بك الضرر في بعض الحالات الا وهى :
- تجنبي استخدام في حالة التعرض لحروق الشمس لان الفازلين يقوم بعمل انسداد مسام الجلد مما قد يؤدى إلى زيادة الالتهاب.
- عدم استخدامه لعلاج حب الشباب أو وضعه على البشرة أثناء تواجد لحبوب عليها فينصح بأن نقوم بعلاج الحبوب جيدا وبعد ذلك نقوم باستخدامه.
- كما أنه لا ينصح به أصحاب البشرة الدهنية على الرغم من انه مفيد لجميع أنواع البشرة الأخري إلا انه في البشرة الدهنية يقوم بزيادة نسبة الدهون داخل البشرة بشكل كبير وانسداد المسام.
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