البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة لن تخطر على بالك جربيها بنفسك

توجد الكثير من الفوائد لكلا من البيكنج بودر والصابون والتي لها الكثير من الاستخدامات ولا يتوقف استخدامها على طريقة أو فعل واحد فقط بل تتميز بالتعدد في الاستخدامات فيمكن استخدامها في الوصفات المنزلية الخاصة بالتنظيف أو في عمل الوصفات الخاصة بالجسم والبشرة والكثير من الوصفات التي يمكن الاستفادة منها وهذه الوصفات سوف نذكرها معا في هذا المقال.

تفتيح البشرة البيكنج بودر والصابون

هناك العديد والكثير من الاستخدامات وكذلك أيضا الوصفات التي يمكن أن نقوم بصنعها من المكونين وذلك بوضع الصابون على البيكنج بودر للحصول على وصفة يمكن استخدامها ومنها ما يلي:

حيث يمكن أن نقوم باستخدام البيكنج بودر في عمل تبيض للجسم للحصول على نتيجة جيدة وضمان عدم استخدام أي كريمات أخرى قد تحتوى على مواد كيميائية أو ضارة بالبشرة.

المكونات كالتالي:

ما يقارب أربع قطع صابون.

نضيف إلى المكونات حوالى كوب متوسط الحجم من الخل الأبيض.

كيس صغير من البيكنج بودر

تبييض البشرة بالبكنج باودر

لكى تتمكن من تكوين الوصفة نقوم بعمل الخطوات التالية وهى :