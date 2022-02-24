طريقة عمل مكرونة باستا بالجبن والكريمة علي طريقة المطبخ الإيطالي

طريقة عمل مكرونة باستا الإيطالية بالدجاج والجبن علي طريقة أشهر المطاعم بوصفات سهلة وبسيطة التحضير، أن الباستا تعد من أشهر الأطباق المشهورة في إيطاليا ومنها انتشرت حول جميع أنحاء العالم، وأن الجميع سواء كانوا كبار أو صغار يحبون تناول المكرونة بشدة بجميع أنواعها المختلفة، حيث أنها تعد من الأطباق سهلة التحضير في إعدادها فهي لا تأخذ الكثير من الوقت أو المجهود الشديد أثناء تحضيرها.

مكرونة باستا بالجبن

يوجد الكثير من الوصفات المختلفة التي يمكننا بها إعداد الباستا الإيطالية الشهيرة لذلك سوف نعد طبق الباستا بالجبن ولكن اولا يجب تجهيز المقادير التالية:

عبوة من المكرونة الأسباجتي

نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة

معلقتين كبيرتين من الزيتون المخلي

نصف كوب من الكريمة السائلة

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم

ربع كوب من شوربة الدجاج

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة عمل باستا بالجبن

لقد قمنا كل ما يلزم من مكونات إعداد الباستا والآن سنتعرف علي طريقة تحضيرها خطوة بخطوة فيما يلي:

اولا نقوم يسلق المكرونة بالطريقة المتعارف عليها ثم نقوم بعد ذلك بغسلها بالماء البارد ثم نقوم بتركها جانبا.

نحضر إناء ونضع فيه كمية بسيطة من الزيت ثم نضع الثوم ونقوم بتقليبه باستمرار وذلك لمده دقيقة كاملة.

نضيف بعد ذلك شوربة الدجاج إليه مع وضع كوب من ماء سلق المكرونة ثم نضيف إليهم كريمة الطبخ.

نقلب المكونات جيدا مع بعضهم البعض ونتركهما حتي تبدأ في الغليان ثم بعد ذلك نضع المكرونة ونضفها إليهم.

نقوم بالتقليب مع وضع الجبنة إليهم وأيضا الفلفل الأسود والملح مع أضافه باقي كمية ماء السلق.

مقلب المكونات جيدا وخلطهم مع بعضهم البعض حتي يتجانسون معا ثم نضعها في أطباق التقديم مع تزينها بالبقدونس والزيتون.

طريقة عمل صلصة الباستا الإيطالية