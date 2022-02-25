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عمر شويل - جدة وصفة تقوية المناعة بهذا المشروب السحري الموصي عليه من وزارة الصحة فعال 100% - ثقفني
نقدم لك عزيزي اليوم وصفة تقوية المناعة، وصفة طبيعية وفعالة في تعزيز صحة الجسم، إذا حرصت على شربها يوميًا فوداعًا للأمراض، فالوصفات الطبيعية تكون آمنة على الصحة، كما أنها تساهم في علاج الكثير من مشاكل الجسم، وتكون مفيدة للشعر أيضًا والبشرة، نقدم لك وصفة الزنجبيل والليمون والعسل لتعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.
فوائد مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل
إليك عدة فوائد سيحصل عليها جسمك إذا حرصت يوميًا على شرب كوب واحد من الزنجبيل والليمون مع العسل، وهي:
- يساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.
- يساهم في تسكين الآلام ومكافحة الالتهابات.
- يمد البشرة والشعر بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجون إليها.
- يخفف من حدة القلق والتوتر.
- يساعد في خسارة الوزن الزائد وحرق الدهون والتخلص من الكرش.
- يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم.
- يعمل على تنظيم الكوليسترول في الدم.
- يقي من الإصابة بأمراض السرطان خاصة سرطان القولون.
- يخفف من الشعور بالغثيان.
- يساهم في علاج عسر الهضم.
- يفيد في ا لتخلص من الأرق.
- يمد الجسم بالطاقة والنشاط.
- تنظيم مستوى ضغط الدم.
- مكافحة الإنفلونزا والحمى.
وصفة الزنجبيل والليمون مع العسل
المكونات المطلوبة:
- قطعة صغيرة من الزنجبيل الفريش.
- 1 حبة من الليمون.
- 1 ملعقة من عسل النحل.
- 1 كوب من الماء.
طريقة التحضير:
- نقوم بغلي الماء.
- نقوم بتقطيع الليمون إلى شرائح رفيعة.
- نضيف الماء الساخن في كوب إلى الزنجبيل والليمون والعسل ونقلب جيدًا.
- يفضل شرب المشروب يوميًا بعد وجبة الغذاء بنصف ساعة.
مشروب الزنجبيل والقرفة
المكونات:
- 1 قطعة كبيرة من الزنجبيل الطازج.
- 3 عود من القرفة.
- 3 حبات من الليمون.
طريقة التحضير:
- نحضر إناء ونقوم بتقطيع الزنجبيل إلى شرائح ثم نضيف لتر من الماء ونضيف عيدان القرفة.
- نرفع الإناء على النار لمدة 15 دقيقة حتى يغلي جيدًا.
- نقوم بوضع المشروب في زجاجة ونضيف إليها شرائح الليمون ويحفظ في الثلاجة.
- يشرب كوب يوميًا قبل النوم لمن يعاني من الأرق أو كوب بعد وجبة العشاء.
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