طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني

طريقة عمل كفتة الحاتي تعد الكفتة من أكثر المشويات التي يرغب الكثيرين في اعدادها وتحضيرها، وذلك بسبب طعمها الشهي واللذيذ التي يتسابق الجميع على إيجاد أماكن تعد لهم الكفتة بطريقة صحيحة، لذا قررنا أن نذكر لكم أهم خطوات عمل كفتة الحاتي في المنزل، ومن ثم بيان المقادير اللازمة لتحضير الكفتة، وذلك من خلال متابعة السطور القادمة.

مكونات كفتة الحاتي

إحضار مقدار مناسب من اللحمة المفرومة، وليكن نصف كيلو.

يجب أن تحتوي اللحمة على نسبة من الدهون.

إحضار بصلة واحدة ويجب أن تكون مفرومة.

إحضار نصف ملعقة من الثوم البودر.

تحضير نصف ملعقة من البصل البودر.

إحضار بهارات اللحمة.

إحضار حبة واحدة من الطماطم، ويجب أن تكون مبشورة

إحضار ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كفتة الحاتي المشويه في المنزل

إليكم أسهل الطرق الخاصة بإعداد كفتة الحاتي في المنزل، وهذه الطريقة لا تتطلب جهد كبير، وذلك على هذا النحو:-