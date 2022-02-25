نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير كيكة صوص الشوكولاته السريعة في الخلاط واحصلي على ألذ كيكة في أسرع وقت في المقال التالي
تحضير كيكة صوص الشوكولاته، نحب كثيراً تناول الكيكة ونتلذذ بها سواء كبار أو أطفال فهي من الحلويات المنتشرة والتي لا يكاد يخلو منها كل بيت ولا يوجد شخص لا يحبها ويوجد عدة طرق مختلفة ومتنوعة لتحضيرها فهناك كيكة اقتصادية بدون بيض كما يمكن إضافة أي نكهة محجبة لكم مثل البرتقال أو الليمون أو القهوة وغيرها وتمتاز الكيكة بأنها لا تأخذ مجهود كبير في تحضيرها لذلك تعد وصفة سهلة عند الكثير من الأمهات.
تحضير كيكة صوص الشوكولاته في الخلاط سريعة وسهلة التحضير
الكل منا يحب تحضير وصفة الحلويات السريعة والسهلة وجميلة المذاق لأنها بمجرد أن نريد تناولها ننهض مسرعين لتحضيرها ولهذا السبب تعد كيكة الخلاط السريعة واحدة من أهم الوصفات الموجودة.
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق.
- عدد 2 حبة من البيض.
- كوب من الحليب.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من السمن.
- نصف كوب من الكاكاو.
- فانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الخل.
مكونات صوص الشوكولاته
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من السمن.
- كوب ونصف من الحليب.
- كوب من السكر.
- كوب من الكاكاو.
طريقة التحضير
- لتحضير صوص الشوكولاته نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السكر والزيت والسمن والحليب والكاكاو ونقوم بتشغيله على كل المكونات حتي تخلط جميعاً ثم نأخذ نصف الكمية وندخلها الثلاجة.
- في كمية الصوص الموجودة بالخلاط نضع بها البيض والفانيليا والخل ونشغل الخلاط الكهربائي لنمزجهم جميعاً ثم نسكب الخليط في وعاء عميق.
- نقوم بتقليب المكونات الجافة مع بعضها الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ثم نضيفها بالتدريج على الخليط الموجود في الوعاء الكبير ثم نخفق كل المكونات مع بعضها.
- نحضر صينية فرن مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق ونسكب بها خليط الكيكة ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة حتي تنضج تماماً.
- نخرج الصينية ونتركها تهدأ قليلاً ونقوم بعمل سكوب بها وذلك حتي يتداخل الصوص وتتشرب الكيكة الصوص جيداً ثم نسكب عليها الصوص الذي قمنا بحفظه في الثلاجة من قبل ونتركها حتي تتشرب الصوص ثم تقطع وتقدم.
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