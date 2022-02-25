أحلي كيك الشيكولاتة بالصوص الشهي والكريمة اللذيذة بطريقة سهلة وصحية

كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة من أحلي وألذ أنواع المخبوزات المفيدة للصحة العامة، وهي مشهورة في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة، وكما تتمتع طريقتنا المميزة لعمل كيك الشيكولاتة بطعمها اللذيذ والذي يحبونه جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأشهي كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة.

طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة ومكوناتها

المكونات

ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

كوبان دقيق.

إثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير

أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة ثلاث دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم ألكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته.

مكونات صوص الشيكولاتة

أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة

نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط.

مكونات الكريمة