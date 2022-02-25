طريقة عمل باذنجان أجارتا والباذنجان في الفرن بطعم لذيذ ومميز

طريقة عمل باذنجان في هذا المقال سوف نتناول طرق عدة للباذنجان لأضافه صنف جديد لمائدتك ولتكوني بها مميزة وهى أجارتا الباذنجان والباذنجان في الفرن ووردة الباذنجان الشهية, بالإضافة إلي أهمية الباذنجان من مصدرا هاما للحديد والفيتامينات التي تدخل في عملية بناء الجسم والوقاية من الأمراض.

طريقة عمل باذنجان أجارتا بطريقة لذيذة

المقادير:

كيلو باذنجان عروس.

كوب صلصة بشاميل.

ربع كيلو عصاج بالصلصة.

2 ملعقة جبن رومى مبشور.

2 بيضة.

ملح وفلفل.

زيت للتحمير أو سمن.

الطريقة:

ينزع العنق الأخضر من الباذنجان ويشق الباذنجان بالطول على بعد 1/2 سم من سطحه مع مراعاة الاحتفاظ بالقشرة سليمة ثم يرش بالملح ويترك نصف ساعة. يحمر الباذنجان فى الزيت ثم ينزع اللب مع مراعاة الاحتفاظ بالقشرة سليمة. يفرم ما أستخرج من الباذنجان ويخلط بالعصاج والصلصة البيضاء والجبن الرومى المبشور ويعجن بالبيض ثم يتبل جيدا بالملح والفلفل. يملا قشر الباذنجان بالخليط ويرش بالجبن المبشور ويوضع في طبق فرن ويزج في الفرن حتى ينضج ويجمل بالبقدونس

طريقة عمل صينية الباذنجان في الفرن

المقادير:

كيلو باذنجان عروس.

ربع كياو عصاج بالصلصة.

2 ملعقة كبيرة جبن رومى مبشور.

1/2 كوب بطاطس بيوريه.

ملح وفلفل.

زيت أو سمن للتحمير.

الطريقة:

يغسل الباذنجان ويقشر ويشق نصفين بالطول مع الاحتفاظ بالكأس ثم يتبل بالملح ويترك نصف ساعة. يقور قليلا ثم يحمر في الزيت أو السمن. تحشى كل باذنجانة بالعصاج وترص فى طبق فرن بعد دهنه بالزيت أو السمن, وتوضع كل واحدة بجوار الأخري. يصب على الوجه مقدار من صلصة الطماطم المتخلفة من العصاج مع أضافه قليل من الماء أو البهريز ويرش الوجه بالجبن الرومى المبشورة ويزج في الفرن حتى ينضج. قد يجمل قبل نضجه بخمس دقائق بوضع وردات من البطاطس البيوريه فوق كل باذنجانة ثم يزج في الفرن حتى ينضج.

طريقة عمل وردة الباذنجان الشهية

المقادير:

1 كيلو باذنجان عروس.

1 كوب ماء أو بهريز.

1/4 كوب عصاج بالصلصة.

ملح وفلفل.

الطريقة: