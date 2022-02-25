ماسك القهوة والنشا ستبدين في 16 حتى لو عمرك 60 وجهك ابيض مدود بدون كلف وتجاعيد وحبوب

ماسك القهوة من الماسكات التي لها شهرة واسعة في مجال التجميل والعناية بالبشرة، حيث الجميع من الفتيات يريدون التمتع ببشرة صافية وخالية من العيوب، وكل تلك الصفات يقوم ماسك القهوة بتحقيقها، حيث يعمل ماسك القهوة على شد البشرة وأيضا إعطاء نضارة وتفتيح للبشرة، حيث لا يقتصر ماسك القهوة على القهوة فقط، إنما يتم إضافة إليه نشا، حتى تقوم النشا بشد أجزاء الوجه، والقضاء على التجاعيد، وغيرها من الفوائد الكثيرة التي يقدمها القهوة والنشا عند اضافهتم على البشرة.

ماسك القهوة والنشا

يمكنك تحضير ماسك القهوة بعدة طرق ولكن توجد بعض الطرق مجربة، وتم إثبات فعاليتها، وأيضا وعطائها العديد من الفوائد للبشرة، والطريقة عبارة عن:

حيث أنه لا بد أن تقوم بوضع ملعقتين من القهوة في ماء على الكنكة، ثم تقوم بوضعها على النار حتى تستوي القهوة.

بعد ذلك أضيف إليها ملعقة من النشا مع ملعقتين من ماء الورد، تقوم بخلط المكونات جيدا، ثم تقوم بوضع الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة حتى ينشف الماسك وتستطيع تقشيرها من أعلى الوجه.

بعد ذلك تقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، ثم تقوم بوضع المرطب الخاص بك، بعد ذلك ستجد وجهك يشع بالنضارة، كما ستجديه مشدود.

والاستمرار على هذا الماسك لمدة مرتين في الأسبوع ستجدي بشرتك أفتح درجة.

القهوة لنضارة البشرة

لا بد أن تقومي بخلط المكونات جيدا وهي عبارة عن قهوة ونشا.

ثم تضيفي ماء ورد للعجن، بعد ذلك يمكنك إضافة عصرة من الليمون.

ولكن علكيي في البداية التأكد من عدم وجود أي حساسية لديكي، تقوم بخلط المكونات ووضعها على وجهك لمدة ربع ساعة.

ثم تقوم بغسل وجهك بشكل مباشر بدون تأخير.

فوائد النشا للبشرة

تساعد على امتصاص الزيت الزائد من الجلد ويوضع مباشرة على الوجه مثل بودرة المكياج، مما يفيد البشرة الدهنية.

له دور فعال في تنظيف الوجه ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة.

كما تساعد في علاج وتسكين الطفح الجلدي المسبب للحكة وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

تساعد في التخلص من حروق الشمس وتهيج الجلد.

اتضح أن البقاء نشيطًا يساعد في صحة المناعة وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، فإن للتمارين الرياضية العديد من الفوائد بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين تنظيم المناعة مما قد يؤخر الآثار السلبية للشيخوخة ووجدت الدراسة أيضًا أن التمارين المعتدلة مثل المشي أو الرقص أو اليوجا كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالمرض.