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عمر شويل - جدة تعالي أتعلمي أزاي تعملي البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تمتص نقطة زيت نهائي بطريقة صحية ولذيذة - ثقفني
تعد البطاطس من الاصناف التى لاغنى عنها فى اى منزل، وهى من الوجبات المفضله لدى الاطفال وتحرص دائمآ الامهات على تقديمها، وتقدم البطاطس باكثر من طريقة منها المقليه والمسلوقه او المشوية وتقدم كطبق جانبى مع المكرونه او المشويات ويمكن تحضيرها كوجبة اساسية فى الغداء مع الارزوالدجاج، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البطاطس الصحية بخطوات سهله وبسيطه.
طريقة عمل البطاطس الصحية
المكونات
- ١ كيلو من البطاطس.
- ٣معالق من زيت الزيتون.
- معلقة صغيرة من الكمون.
- معلقة صغيرة من الملح.
- معلقة صغيرة من الروز مارى.
- نصف معلقة صغيرة من البابريكا.
- نصف معلقة من بودرة الثوم.
الطريقة
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها بشكل جيد.
- نقطع البطاطس الى صوابع سميكة.
- نضع اصابع البطاطس فى وعاء عميق ونضف اليها التوابل ونقلبها جيدآ.
- نحضر صاج الفرن ونقوم بفرش ورق الزبدة فى داخل الصاج.
- نضع البطاطس فى الصاج ونضف اليها زيت الزيتون.
- ندخل البطاطس فى الرف الاوسط فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠حتى تأخذ اللون الذهبى.
- نخرج البطاطس من الفرن وتفرغ فى وعاء التقديم.
- تقدم البطاطس ساخنه ويقدم معها الكاتشب والخبزالساخن.
- وتقدم البطاطس المقليه مع البانية اوالكفتة.
طريقة عمل البطاطس المسلوقه
المكونات
- ٣حبات من البطاطس.
- ٢معلقة كبيرة من الزيت النباتى.
- نصف معلقة من الملح.
- نصف معلقة من الكمون.
- نصف معلقة من الزعتر.
- ماء للسلق.
الطريقة
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدآ بالماء.
- نقطع البطاطس الى مكعبات صغيرة الحجم.
- نضع البطاطس فى قدر على نار متوسطه.
- نضف اليها الماء المغلى ونتركها على النار حتى يتم تسويتها.
- تصفى البطاطس من الماء جيدآ.
- نضف اليها الملح والكمون والزعترونقلبها جيدآ.
- نفرغ البطاطس فى وعاء التقديم.
- نضع على الوجه الزيت وتقدم ساخنه مع الخبز البلدى.
- تزين البطاطس بقليل من البقدونس.
- يمكن تقديم هذه الوصفه للاشخاص الذين يتبعون نظام غذائى لانقاص الوزن.
- فوائد البطاطس الصحية
- تحتوى البطاطس على فيتامينات مختلفة والياف تساعد على سلامة صحة القلب.
- تساعد الجسم على الحفاظ على بنية العظام وقوتها.
- تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم.
- تساعد على خفض خطرالاصابة بالسرطان.
- تحتوى على معادن مفيدة للبشرة.
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