نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 30 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثوم من المكونات التي تعمل على إكساب الطعم أفضل مذاق، ومن خلال الاستخدام والاعتماد على بعض من وسائل بسيطة، وحيل مطبخية لتقشير الثوم نحصل على الثوم سهل التقشير تماما، حيث أن الكثير من ربات البيوت تحرصن على التقشير لكميات كبيرة منه وتخزينه مقشر ومفروم وجاهز في أي وقت للاستعمال، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم الطرق الأساسية، والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على الثوم مقشر وجاهز وهذا ما يكون في خلال وقت وجيز.

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

أسهل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يقشر الثوم سريعا هي الطرق التي تعتمد على أي أدوات بسيطة جدا من المطبخ، وعن طريق الحيل المطبخية القادمة تقومي بتقشير لثوم في وقت وجيز وبمنتهى السهولة، وتلك الطرق أيضا تصلح لتقشير كميات كبيرة من الثوم، قد تحتاجها ربة المنزل لتقشير الثوم سريعا، وإدخاله في الوجبات التي تكون في حاجة إلى تواجد الثوم بشكل كبير في الوصفة.

تقشير الثوم باستعمال الماء

الثوم من النباتات التي تعد مكون مطبخي أساسي ولا غنى عن استعماله بشكل يومي بالأخص بوصفات الطهي الشرقي، ومن الممكن الاعتماد على تلك الطريقة الآتية، والتي تساعد في الحصول على الثوم مقشر وجاهز للاستعمال.

يتم استعمال الثوم وتفكيكه وفصله عن بعضه.

في وعاء عميق نضع ماء دافئ أو بارد به.

نقوم بالنقع للثوم بالماء لخمس دقائق.

يتم تقشير الثوم بعد ذلك وبمنتهى السهولة.

استعمال الثوم يكون أسهل بتقشيره بتلك الطريقة.

تقشير الثوم باستعمال كيس بلاستيك

من الممكن أيضا تقشير الثوم بتلك الطريقة المتميزة والتي يتم اتباع خطواتها كما يلي:

الخطوة الأولى تكون بتحضير الكمية المطلوبة من الثوم المراد تقشيره.

يتم وضع الثوم بالكيس وإحكام الغلق الجيد له.

لا بد وأن يكون الكيس خالي تماما من أي هواء.

لا بد وأن يكون الكيس خالي تماما من أي هواء. بالأداة الملائمة مثل المطرقة التي تساعد في فرد اللحم من الممكن أن يتم الطرق الخفيف على الكيس لإزالة القشور تماما.

تلك الخطوة تعمل على انزلاق القشور وبمنتهى السهولة، ومن ثم يتم تقشير الثوم بشكل أسهل.

هناك طريقة أخري يمكن من خلالها تقشير الثوم وهي عن طريق الزجاجة ويتم ذلك عن طريق ادخال الثوم في الزجاجة ويتم تغطية الزجاجة بأحكام ثم يتم رج الزجاجة جيدا اكتر من مرة وسوف تلاحظين عند فتح الزجاجة أن تقشير الثوم سيتم بسهولة وسوف تجدين انفصال الثوم عن القشور بكل سهولة.