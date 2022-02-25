معجزة ملعقة الحلبة لتفتيح وشد تجاعيد البشرة بدون رجعة وتسمين الخدود هتصغري 20 سنة مهما كان عمرك

تعاني بعض النساء من الاماكن الداكنة بالبشرة والجسم فتبحث عن وصفات لتفتيح الوجه والمناطق الداكنة، وتبحث أيضا على وصفات لشد بشرة الوجه وإزالة التجاعيد التى تؤثر على جمالها، لذلك تلجأ أحيانا للمستحضرات الكيميائية ولكن لا تدرى أنها سوف تؤثر فيما بعد على جمالها ورونق بشرتها، فتبحث عن وصفات طبيعية تجميلية لإعادة جمال بشرتها وعدم إظهار التجاعيد بها، سوف نتحدث في هذا المقال على وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وشد بشرة الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة.

وصفة الحلبة والزبادي والليمون للتفتيح

تساعد الحلبة والليمون على تفتيح البشرة والأماكن الداكنة، ويعتبر الزبادي من المكونات المرطبة للبشرة.

المكونات:-

ملعقتين من الحلبة المطحونة ناعماً.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:-

نقوم بمزج الحلبة مع الزبادي وعصير الليمون حتى يتكون قوام متجانس.

نفرد الخليط على بشرة نظيفة ومجففة جيدا لمدة ٣٠ دقيقة ويشطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة الحلبة وزيت بذر الكتان للتفتيح وشد البشرة

المكونات:-

ملعقة من الحلبة المطحونة.

ملعقة من الكركم.

ملعقتين من جيل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير وعاء ونضع به الحلبة المطحونة والكركم ونخلطهم ونقوم بوضع الماء ونقلب ثم يرفع على النار ويترك حتى الغليان.

نتركه جانباً ليهدا قليلا ثم نقوم بإضافة جيل الصبار وزيت بذر الكتان ونخلطهم حتى يتجانسوا تماماً.

نقوم بتحضير وعاء محكم الغلق ويوضع خليط الحلبة به ثم يترك في الثلاجة حتى يبرد تماماً.

يوضع على الوجه يوميا قبل النوم مباشرةً ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء ويجفف جيدا.

لإزالة علامات الكركم أن وجدت سوف نقوم بغمس قطعة من القطن في كمية قليلة من الحليب فهو يساعد على إزالة آثار الكركم من البشرة.

وصفة الحلبة والعسل

المكونات:-

نصف كوب من الحلبة المطحونة.

٥ معالق من العسل الأبيض.

٣ معالق من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير:-