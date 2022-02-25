بمقادير دايبة دوب أعملي بسكويت الزبدة الفاخر على أصوله بطريقة ناعمة وهشة والطعم روعة

يعتبر البسكويت من احلى الحلويات المخبوزة الغربية، وهي من الحلويات المحببة للكبار والصغار، حيث يعتبر وجبة غذائية للإفطار والعشاء، وهو يعتبر من اخف الحلويات التي نقوم بتحضيرها، ويوجد أنواع كثيرة من البسكويت منها السادة ويجوز الهند والملح والزبدة، فهو يقدم بجانب المشروبات الساخنة في الشتاء، حيث تحرص كل أم على تقديم ما هو جديد في عالم المخبوزات والحلويات بطريقة سهلة وامنة، سوف نقوم بالتحدث عن طريقة عمل بسكويت الزبدة بطرق مختلفة.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة السادة

المكونات:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كيلو من الزبدة.

ثلث كوب من السكر البني.

نصف كوب من السكر الأبيض.

رشة ملح.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا.

طريقة التحضير:-

في العجان الكهربائي نقوم بخفق الزبدة مع السكر الأسمر ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ثم نخفق جيدا ونقوم بوضع الدقيق والملح ونستمر في التقليب.

نقوم بتخفيف سرعة العجان ونخفق جيدا حتى تتماسك المكونات تماماً.

نقسم العجينة الى قسمين ثم نقوم بلفها بكيس بلاستيكي وتوضع بالثلاجة وتترك لمدة ساعة حتى تتماسك.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم نقوم بفرد العجينة على سطح ثم نقوم برش السكر على وجه العجين.

سوق نقوم أيضا بتقطيع العجين الى دوائر صغيرة تزين حسب الرغبة.

نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزبدة أو مفروشة بورق زبدة ونضع عليها دوائر العجين وندخلها على الفرن ويترك لمدة ٢٠ دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي.

يقدم مع الشاي بالحليب أو القهوة.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة بالكاكاو

المكونات:-

٣ اكواب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

٣ معالق من الكاكاو الخام.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب الا ربع شيكولاته ذائبة.

طريقة التحضير:-