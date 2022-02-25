نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا تخلصي من تجاعيد البشرة المبكر وترهلات الجلد نهائياً لبشرة أصغر سناً ومشدودة في المقال التالي
تبحث العديد من الفتيات عن العديد من الطرق التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب لأن البشرة البيضاء هي التي الثقة بالنفس لأي فتاة، وتعتبر البشرة البيضاء اللامعة الجذابة هي التي تعمل على جاذبية أي فتاة لذلك تعمل العديد من الفتيات الذين يعانون من بعض المشكلات إلى البحث عن بعض الإستخدامات التي تعمل على معالجة المشكلات لدى هؤلاء الفتيات، وتوجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة إسمرار لون البشرة وكذلك وجود البقع الداكنة والهالات السوداء التي تجعل البشرة تبدو بشكل غير مقبول.
ونلاحظ الغالبية العظمى من الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار لون البشرة إلى إستخدام بعض خلطات الكريمات الضارة على البشرة وتعتبر هذه الكريمات تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية من البشرة وتجعل البشرة تبدو بشكل غير مرغوب لذلك علينا أن نتجنب إستخدام هذه الإستخدامات نهائيا، والبعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزة الضارة التي تعمل على إجهاد البشرة وتزيد من مشكلات البشرة.
مكونات خلطة النشا لتفتيح البشرة
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.
طريقة عمل خلطة النشا لتفتيح البشرة
- أحضري طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي به ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي مع ملعقة واحدة صغيرة من النشا وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد وضع الزبادي مع النشا قومي بتقليبها جيدا حتى تتمكني من خلط الزبادي مع النشا تماما.
- بعد خلطهما جيدا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بخلط المكونات تماما ببعضهما حتى تتمكني من الحصول على مخلوط متجانس.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة على بشرتك وأتركيها على بشرتك لمدة ساعة واحدة بعد مرور ذلك الوقت أغسلي بشرتك بالماء البارد.
- بعد غسل بشرتك بالماء البارد قومي بتنشيف البشرة وإستخدمي مرطب مناسب لكي وقومي بتكرار الوصفة مرتان في كل إسبوع للحصول على النتائج المذهلة التي تحلمين بها والتمتع ببشرة جميلة وجذابة.
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