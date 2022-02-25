نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة لحمة الحواوشي أعملي الحواوشي باللحمة المفرومة والتتبيلة والخلطة السرية بطعم جنان في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر تتبيلة لحمة الحواوشي أعملي الحواوشي باللحمة المفرومة والتتبيلة والخلطة السرية بطعم جنان - ثقفني
الحواوشي من أكثر الأكلات التي يزداد عليها الطلب ويكون عليها إقبال كبير جدا من قبل معظم الناس وبالأخص صغار السن لذلك يقومون بشراؤه كوجبات سريعة أو يتناولونه في المطاعم، حيث أن الحواوشي يتميز بمذاق لذيذ ورائع وله قرمشة مميزة وغير ذلك أن طريقة تحضيره في البيت سهلة جدا، لذلك تفضل كل الأمهات أن تقوم بعمله في المنزل لأن هذا يكون صحي جدا فيمكن أن نقوم بعمل الحواوشي بإستخدام العيش البلدى، أو بإستخدام عجينة تشبه عجينة البيتزا فكلاهما ألذ في الطعم ولكن الذي يتم عمله في عجينة نقوم بتسويته في الفرن.
مكونات الحواوشي باللحمة المفرومة
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقة واحدة صغيرة ونصف من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والقرفة البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
- كمية مناسبة من العيش البلدى.
- كمية من الزيت.
طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي أو الكبة ونضع بها حبتان كبيرتان الحجم من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضيف إليه ثمرتان من الفلفل الأخضر ونقوم بتقطيعه بنفس الشكل.
- ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة ونصف من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وقومي بوضع نصف ملعقة كبيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- ونقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والقرفة البودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
- ثم قومي بتشغيل الخلاط حتى يتم فرم المكونات مع بعضها بشكل جيد ونضع هذا الخليط في طبق مناسب ونضيف إليه كمية اللحمة المفرومة ويتم عجن جميع المكونات مع بعض.
- ونحضر كمية مناسبة من العيش البلدى ويتم فتح العيش جانبا ونقوم بحشوه بخليط اللحمة ونجهز طاسة مسطحة وندهنها بالزيت ونضعها على نار هادئة وعند تسخينها نضع الحواوشي ونتركه حتى يكون لونه ذهبي من الوجهين ومقرمش.
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