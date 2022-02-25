سر تتبيلة لحمة الحواوشي أعملي الحواوشي باللحمة المفرومة والتتبيلة والخلطة السرية بطعم جنان

الحواوشي من أكثر الأكلات التي يزداد عليها الطلب ويكون عليها إقبال كبير جدا من قبل معظم الناس وبالأخص صغار السن لذلك يقومون بشراؤه كوجبات سريعة أو يتناولونه في المطاعم، حيث أن الحواوشي يتميز بمذاق لذيذ ورائع وله قرمشة مميزة وغير ذلك أن طريقة تحضيره في البيت سهلة جدا، لذلك تفضل كل الأمهات أن تقوم بعمله في المنزل لأن هذا يكون صحي جدا فيمكن أن نقوم بعمل الحواوشي بإستخدام العيش البلدى، أو بإستخدام عجينة تشبه عجينة البيتزا فكلاهما ألذ في الطعم ولكن الذي يتم عمله في عجينة نقوم بتسويته في الفرن.

مكونات الحواوشي باللحمة المفرومة

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والقرفة البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

كمية مناسبة من العيش البلدى.

كمية من الزيت.

طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة