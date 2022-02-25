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عمر شويل - جدة شاروما اللحمة بالتتبيلة والخلطة الأصلية وعلى الفحم وبطريقة المحلات ألذ شاروما هتاكليها - ثقفني
الشاورما من ألذ الأكلات المفضلة والتي تكون لذيذة جدا ومميزة بمذاق جميل وتوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل الشاورما فمن الممكن أن نقوم بعمله على البوتاجاز أو على الفحم، وهذا من خلال وضع قطع من الفحم تكون مشتعلة على الشاورما بعد أن يتم تسويتها يمكن أن نقوم بعمل الشاورما بإستخدام الفراخ أو اللحمة، ومن المعروف أن شاورما الدجاج هي الأكثر شهرة وهي أيضا الأكثر إنتشارا بين الناس ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدم طريقة عمل شاورما اللحمة بطريقة سهلة وسريعة، ويكون طعمها شهي جدا ولها شكل جذاب وممكن أن نضيف لها بعض الخضراوات وممكن أن نستغني عنها.
مكونات شاورما اللحمة على الفحم
- نصف كيلو من اللحمة.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- خمس فصوص من الثوم المهروس.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر والزنجبيل.
- ربع كوب كبير من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من الطحينة.
- كمية مناسبة من قطع الفحم.
طريقة عمل شاورما اللحمة على الفحم
- قومي أولا بغسل اللحمة بطريقة جيدة ويتم تصفيتها من الماء ثم نقوم بتقطيعها على شكل شرائح رفيعة ولا تكون سميكة ويتم إحضار التتبيلة وهي من خلال تجهيز وعاء مناسب ونضع به ربع كوب كبير من الخل الأبيض.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من الطحينة ثم نضع خمس فصوص من الثوم المهروس وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
- ونقوم بوضع الثوم البودر والبصل البودر والقرفة البودر والزنجبيل ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها ثم نضع شرائح اللحمة بها ونتركها في الثلاجه ليلة كاملة.
- ثم نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها الزيت وعند تسخينه جيدا نضع اللحمة ويفضل أن يتم تصفيتها من التتبيلة وعند تغيير لونها نضيف شرائح البصل ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق ونقوم بوضع شرائح الفلفل ويتم تقليبهم.
- ونتركها حوالي ثلاث دقائق ويتم رفعها من على النار ثم نضيف إليها قطع من الفحم تكون مشتعلة ويتم تغطيتها لمدة دقيقتين ثم نقدمها.
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