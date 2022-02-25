الشوفان وطريقة عمل كوكيز الشوفان العادي وبالشيكولاته

يعتبر الكوكيز من أكثر أنواع البسكويت المقرمش لأنه يتسم بالمذاق اللذيذ ويتم تقديمه في وجبة الإفطار أو العشاء ويوجد منه الكثير من الأنواع بداية من كوكيز الشوكولاتة وكوكيز الفواكه وكوكيز الشوفان ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير كوكيز الشوفان في المنزل.

خطوات تحضير كوكيز الشوفان في المنزل:

يتم تحضير كوكيز الشوفان في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

كأس من الشوفان الخشن. كأس من الدقيق الأسمر. نصف كأس من دقيق الذرة. ملعقة من البيكنج بودر. نصف كأس من السكر. نصف كأس من السمن المضاف له الزيت. بيضة. نصف كوب من الشوكولاتة الخام. ملعقة صغيرة من الملح. فانيليا. ملعقة صغيرة من القرفة.

خطوات تحضير كوكيز الشوفان:

يتم تحضير كوكيز الشوفان بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

الحصول على إناء ويتم خلط في كلًا من الشوفان والدقيق الأسمر ودقيق الذرة والبيكنج بودر.

أولًا يتم تكسير الشوكولاتة ثم يتم إضافة المقادير ثم ويتم الملح والقرفة.

الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه كلًا من السكر والزيت ويتم خلطهم جيدًا بالاعتماد على المضرب الكهربائي.

بعد ذلك يتم إضافة البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخلط لحين الحصول على قوام كريمي.

القيام بوضع الخليط الجاف على باقي المقادير مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة.

بعد ذلك يتم تشكيل الكوكيز ووضعه في صينية.

القيام بإدخال الصينية إلى الفرن ثم يتم تركه على درجة حرارة متوسطة 180 درجة.

يتم تركها في الفرن لمدة ربع ساعة لحين النضج.

مقادير تحضير كوكيز الشوفان بالعسل:

كأس من الدقيق. نصف كأس من الشوفان. نصف كأس من الزبدة. نصف كأس من عسل النحل. ملعقة من الفانيليا. بيضة. ملعقة من البيكنج بودر. ربع ملعقة من الملح.

خطوات التحضير: