بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة يمكنك الحصول على شعر ناعم وأملس بطرق مختلفة أحدهما طبيعي والآخر صناعي يحتوي على العديد من المواد الكيميائية، ولكل طريقة مميزات وعيوب فالأولى آمنة بشكل كامل واقتصادية لكنها لا تعطي النتيجة المطلوبة من أول استخدام، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى متخصصين لتطبيقها، فيمكن تطبيقها بكل سهولة في المنزل، أما الطرق الكيميائية فباهظة الثمن وسريعة النتيجة لكنها تضر البشرة بعد فترة من استخدامها وتسبب له التقصف والجفاف، لذلك فإنه من الأفضل أن يتم اعتماد الطريقة الأولى للحفاظ على الشعر، هذه الطريقة يتم فيها استخدام عدة مواد طبيعية لها نتيجة قوية في فرد الشعر، ومن هذه المواد الخميرة الجافة التي نستخدمها في الخبز وتحضير المعجنات، ولاستخدامها يمكن تطبيق أحد الطرق التالية في المنزل:

مكونات خلطة الخميرة لفرد الشعر الخشن

نقوم بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة مع ثلاثة أرباع الكوب من زيت جوز الهند، نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يصبح دافئ، نقوم بفرد الخليط على الشعر بعد بله بالماء، ثم نقوم بتغطية الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، نقوم بتطبيق الخليط على الشعر مرتين في الأسبوع وبعد شهر من المواظبة عليه نحصل على النتيجة المطلوبة.

كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن

نحتاج إلى ربع كوب من الزبادي وربع كوب من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من العسل وربع كوب من الحليب الدافئ، نخلط الخميرة مع الحليب جيداً ونتركهم لمدة عشر دقائق، ثم نضيف الزيت والعسل والزبادي ونخلط جيداً، نوزع الخليط على كامل الشعر ونتركه لمدة ساعة، نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، نكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية بعد شهر من الاستخدام.

طريقة فرد الشعر الخشن بالخميرة

نحتاج إلى أربع ملاعق كبيرة من الخميرة وربع كوب من زيت الزيتون وربع كوب من الماء، نخلط الخميرة مع الماء ثم نضيف زيت الزيتون ونعيد الخلط ثم نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم نغسله بالماء والشامبو، نكرر هذا الخليط مرتين أو ثلاثة في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.