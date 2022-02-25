مكون سري ضعيه في الشامبو لتطويل شعرك بسرعة الصاروخ في 5 أيام تطويل وتنعيم ومنع التساقط نهائيا

‏ملعقة ضعيها على الشامبو هتخلي شعرك خيوط حرير

‏يمكن إضافة ملعقة من احد المكونات على الشامبو حتى تكون فعالية الشامبو اكثر من انه يقوم بتنظيف الشعر فقط في الشامبو في هذه الحالة يتحول إلى أحد المنتجات التي تساعد على تطويل الشعر وتحفيز نمو الشعر في هذه المناطق و خلال هذا المقال سنتحدث عن هذه المكونات والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذه المكونات مع الشامبو حتى يعمل على تطويل الشعر و تحفيز نمو الشعر وتظهر بعض النتائج الإيجابية على الشعر بشكل سريع وهذا المكون هو القرنفل عندما يتم استخدام القرنفل مع الشامبو أثناء الاستحمام فإن هذا يؤدي إلى ظهور العديد من النتائج على الشعر وتعد هذه الطريقة مفيدة للشعر.

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طريقة استخدام القرنفل على الشامبو حتى نحصل على شعر حريري

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على شعر حرير باستخدام القرنفل مع الشامبو وهذه الخطوات هي:

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نحضر بعض حبات القرنفل يمكن أن تصل إلى 30 حبة تقريبا ونضعها مع الشامبو الذي يتم استخدامه بشكل طبيعي على الشعر.

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‏ يترك القرنفل في داخل الشامبو لمدة 10 أيام تقريبا حتى يمتص العناصر التي تكون موجودة في القرآن في

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‏ بعد ذلك نبدأ في استخدام هذا الشامبو على الشعر بشكل دوري عند الاستحمام وتنظيف ‏الشعر باستخدام هذا الخليط جيدا فهو يؤدي إلى تنظيف الشعر وفي نفس الوقت نحصل على العديد من الفوائد التي تؤدي إلى تطويل الشعر.

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فوائد استخدام الشامبو مع القرنفل

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فيما يلي سنتحدث عن ‏الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام الشامبو والقرنفل وهذه الفوائد هي:

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